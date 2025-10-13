搶買「翻轉布丁」連跑7間店撲空！店員曝進貨時間「1時段有機會」

▲統一翻轉布丁將在10月13日開賣，不過今（13）日網友紛紛表示跑了多間門市都撲空。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN 日前公布將於10月13日開賣「統一翻轉布丁」，不少網友凌晨就衝門市，卻紛紛撲空，還有人連跑5間、7間店都沒買到。有超商店員在社群平台Threads 透露，每間店進貨時間不一，布丁可能會在下午2點多到貨。《ETtoday新聞雲》上午實際詢問門市人員，店員表示有訂貨，但尚未到貨，可能周二（14日）才開賣。

▲「翻轉布丁」將經典的統一布丁，焦糖比例翻轉。（圖／業者提供）

統一「翻轉布丁」將經典的統一布丁翻轉，變成上層焦糖風味凍，下層布丁風味醬，日前7-ELEVEN 公布，將在10月13日起限量開賣後，許多網友蓄勢待發，等著手刀買來嘗鮮，還幫它取暱稱為「丁布」，紛紛期待表示「希望有機會吃到丁布」、「想吃丁布！」

還有超商群組搶先讓群友預訂，不過後續又改口表示「無法負荷超乎預期的需求」，加上每間門市限量配送，因此決定「取消全數預約」，讓不少本來以為買到的消費者大失所望。

社群平台Threads有網友發文討論，13日凌晨12點準時出發到門市，不料店員都紛紛表示，無法確定進貨時間，或建議等早班店員來再詢問。該網友表示自己問了5間，還有其他人問了7間，都一一撲空，笑說「原來限定商品的限定之處不只是數量，還有找不到的難度，限定布丁成功限定住我的睡眠品質」。

有超商店員在Threads 貼文回覆，布丁會隨著二配鮮食到貨（第二次配送，確保貨品新鮮度），而他們門市會在下午2點多到貨，因此通常是早班職員才知道時間，問其他班別如大夜班不一定知道，加上鮮食司機不一定每次準時，店員為了保守起見，也會說不清楚。

▲10月13日上午「翻轉布丁」尚未上架，門市人員表示還沒到貨。（圖／記者林育綾攝）

《ETtoday新聞雲》記者今（13日）上午直擊兩間7-ELEVEN門市，架上也沒有販售「翻轉布丁」，只有一般的統一布丁。門市人員表示尚未到貨，若到貨也需要等待店員安排上架，因此無法確定開賣時間。每間門市開賣時間不定，還有門市人員表示，今天還不會開賣，可能明（14）日，甚至後天才賣。

「統一翻轉布丁」由7-ELEVEN 在全台7100間門市獨家限量販售，規格為小布丁，每個售價18元，11月2日以前還享有加購小布丁25元組合優惠價，數量有限售完為止。

▼統一「翻轉布丁」成為討論話題。（圖／業者提供）