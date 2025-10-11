「翻轉布丁」翻轉的不只外觀！1族群必看　營養師揭3聰明吃法

▲翻轉布丁10月13日開賣。（圖／翻攝自Threads @7eleventw）



記者董美琪／綜合報導

近期市面上掀起「翻轉布丁」熱潮，顛覆傳統布丁的層次設計，上層是焦糖風味凍、下層是布丁風味醬，可愛外型讓不少民眾忍不住想嘗鮮。不過，營養師程涵宇提醒，這股甜點潮流背後的糖分可不能忽視，尤其是控糖一族。

程涵宇比對經典布丁與翻轉布丁的營養成分後發現：經典布丁熱量約110大卡、糖16克；翻轉布丁熱量123大卡、糖則高達27.9克，雖然熱量差不多，但糖分幾乎翻倍，相當於一口下去血糖可能迅速上升。

營養師分析，翻轉布丁配方中少了全蛋粉、乳粉與椰子油，使脂肪與蛋白質含量下降，糖分比例因此提高。換言之，熱量雖然看起來相近，但血糖負擔卻明顯增加。

程涵宇建議，吃甜點時可採以下方式更聰明：

1.搭配蛋白質：可加入鮮奶、無糖鮮奶茶或抹茶，甚至搭配奇亞籽，能延緩血糖上升。

2.選對時間：建議白天食用，活動量大、代謝快；晚上吃則可能增加腰圍負擔。

3.控制份量：一般人一天一個即可，與朋友分享更佳。

程涵宇強調，翻轉布丁雖造型可愛，但糖量驚人，控糖族或糖友務必留意，才能既享受甜點，又照顧健康。