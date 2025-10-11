　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「翻轉布丁」翻轉的不只外觀！1族群必看　營養師揭3聰明吃法

▲▼7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光，10月13日開賣。（圖／翻攝自Threads @7eleventw）

▲翻轉布丁10月13日開賣。（圖／翻攝自Threads @7eleventw）

記者董美琪／綜合報導

近期市面上掀起「翻轉布丁」熱潮，顛覆傳統布丁的層次設計，上層是焦糖風味凍、下層是布丁風味醬，可愛外型讓不少民眾忍不住想嘗鮮。不過，營養師程涵宇提醒，這股甜點潮流背後的糖分可不能忽視，尤其是控糖一族。

程涵宇比對經典布丁與翻轉布丁的營養成分後發現：經典布丁熱量約110大卡、糖16克；翻轉布丁熱量123大卡、糖則高達27.9克，雖然熱量差不多，但糖分幾乎翻倍，相當於一口下去血糖可能迅速上升。

[廣告]請繼續往下閱讀...

營養師分析，翻轉布丁配方中少了全蛋粉、乳粉與椰子油，使脂肪與蛋白質含量下降，糖分比例因此提高。換言之，熱量雖然看起來相近，但血糖負擔卻明顯增加。

程涵宇建議，吃甜點時可採以下方式更聰明：

1.搭配蛋白質：可加入鮮奶、無糖鮮奶茶或抹茶，甚至搭配奇亞籽，能延緩血糖上升。

2.選對時間：建議白天食用，活動量大、代謝快；晚上吃則可能增加腰圍負擔。

3.控制份量：一般人一天一個即可，與朋友分享更佳。

程涵宇強調，翻轉布丁雖造型可愛，但糖量驚人，控糖族或糖友務必留意，才能既享受甜點，又照顧健康。

從小吃到大的布丁竟然翻～轉～了這你敢信！上層變成焦糖風味凍、下層是布丁風味醬～說真的這組合可愛翻到我也好想吃吃看 但這麼可愛的翻轉布丁，營養有沒有也跟著「翻轉」？ ...

程涵宇營養師 Dietitian Han-Yu Chen 發佈於 2025年10月10日 星期五
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美股「突下殺一大根」　台積電ADR跌近2％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

成功高中、中山女高曬「晚自習點心」太頂　一票人羨慕洗版

「翻轉布丁」翻轉的不只外觀！1族群必看　營養師揭3聰明吃法

這款低碳飲食恐增4成糖尿病風險！減重醫點破4關鍵：不需要放棄

19歲就植髮！網紅酷炫4次手術大公開　粉絲好奇：會痛嗎？

30歲男住院才知罹「嚴重糖尿病」！靠3招成功逆轉免吃藥了

499元壽司吃到飽「客人只吃料不吃飯」　店家出手了

賈永婕喊「快卡位」！　台北101國慶煙火今晚22：00震撼升空

台中捷運市府站化身秋日閱讀派對　10/1微型圖書館閃亮登場！

明天「國道18大壅塞路段」　國5北上塞到半夜

高雄夜食堂升級！嘉義最強控肉飯插旗高雄　享溫馨推野菜鍋吃到飽

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

國慶日光復不缺席！志工車隊播國歌　繞行市區喊：大家都是超人

成功高中、中山女高曬「晚自習點心」太頂　一票人羨慕洗版

「翻轉布丁」翻轉的不只外觀！1族群必看　營養師揭3聰明吃法

這款低碳飲食恐增4成糖尿病風險！減重醫點破4關鍵：不需要放棄

19歲就植髮！網紅酷炫4次手術大公開　粉絲好奇：會痛嗎？

30歲男住院才知罹「嚴重糖尿病」！靠3招成功逆轉免吃藥了

499元壽司吃到飽「客人只吃料不吃飯」　店家出手了

賈永婕喊「快卡位」！　台北101國慶煙火今晚22：00震撼升空

台中捷運市府站化身秋日閱讀派對　10/1微型圖書館閃亮登場！

明天「國道18大壅塞路段」　國5北上塞到半夜

高雄夜食堂升級！嘉義最強控肉飯插旗高雄　享溫馨推野菜鍋吃到飽

成功高中、中山女高曬「晚自習點心」太頂　一票人羨慕洗版

007龐德最新座駕！Aston Martin「DB12 S超跑旗艦版」升級登場

「翻轉布丁」翻轉的不只外觀！1族群必看　營養師揭3聰明吃法

德國女市長遭刺大逆轉！竟慘遭養女虐殺13刀　還想燒死她

這款低碳飲食恐增4成糖尿病風險！減重醫點破4關鍵：不需要放棄

高雄男高處墜12樓爆頭亡　留字條「生前疑遭詐騙」

快訊／美國田納西炸藥工廠「毀滅性爆炸」被夷平　多人死傷13失蹤

南投國慶煙火「吃煙又出事」！　空拍機墜落砸中男童

開出北士科140億解約金？　新壽董事長回應了

台中「沙鹿霞光步道」新完工！增生態廊道、座椅　還能一睹海景

黃子韜婚禮「真的要直播」　想自己拿著手機播..徐藝洋：不太對勁XD

生活熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

壽司吃到飽「只吃料不吃飯」　店家出手

30歲男嚴重糖尿病！3招逆轉免吃藥

10月有3次周休三日！他1原因喊「太痛苦」

「別再點麵茶拿鐵了！」50嵐員工崩潰曝原因

下波東北季風「有感大降溫」　可能又有颱風朝台灣接近

台北101國慶煙火來啦！22:00震撼升空

日本老闆來台「狂買1物」扛20公斤　塞滿行李箱

酷炫公開19歲植髮史：做了4次

快搶！連假1800份購物金限時快閃

收到500元假鈔　超商店員「靠2招識破」

3人吃火鍋「噴5千元」她嚇：工程師都這麼敢花？

醫示警：這款低碳飲食害糖尿病機率增4成

更多熱門

相關新聞

7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光10/13開賣

7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光10/13開賣

統一布丁推出「翻轉布丁」消息一出引發網友轟動，今（8）日7-ELEVEN在社群平台Threads上公布，統一翻轉布丁將在10月13日開賣，同時曝光布丁本體，只見下層黃色的布丁也被焦糖染深，讓網友笑說應該改名叫「丁布」，不料也有不少人說「可以出全黃色的嗎？」、「我是布布派，無法接受任何丁丁！！！」

關鍵字：

翻轉布丁

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

壽司吃到飽「只吃料不吃飯」　店家出手

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

30歲男嚴重糖尿病！3招逆轉免吃藥

即／美國田納西炸藥工廠爆炸　多人死傷13失蹤

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

開出140億解約金？新壽董事長回應了

通化夜市「長腿闆娘」激似蔡淑臻

10億財富女神「宣布捐80條棉被到花蓮」

高雄男高處墜12樓爆頭亡　生前疑遭詐騙

韓國瑜「誤唸講稿」　傍晚貼全文回應

南投國慶煙火出事！空拍機墜砸中男童

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面