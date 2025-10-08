7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光！10/13開賣　網敲碗：可出全黃嗎

▲7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光，10月13日開賣。（圖／翻攝自Threads @7eleventw）

記者林育綾／綜合報導

統一布丁推出「翻轉布丁」消息一出引發網友轟動，今（8）日7-ELEVEN在社群平台Threads上公布，統一翻轉布丁將在10月13日開賣，同時曝光布丁本體，只見下層黃色的布丁也被焦糖染深，讓網友笑說應該改名叫「丁布」，不料也有不少人說「可以出全黃色的嗎？」、「我是布布派，無法接受任何丁丁！！！」

統一布丁去年愚人節推出「翻轉布丁」惡搞廣告，焦糖在上、布丁在下的設計引發網友暴動，如今玩笑成真，7-ELEVEN 預計在10月13日限時限量開賣「統一翻轉布丁」。

▲7-11小編在Threads 曝光「翻轉布丁」照片。（圖／翻攝自Threads @7eleventw）

7-11小編在Threads上曝光翻轉布丁照片，PO文寫道「最不思議的統一翻轉布丁10/13全面開賣。全台限量，動作慢說布丁就搶不到了」。網友也紛紛留言「希望有機會吃到丁布」、「想吃丁布！」、「喔喔喔喔本尊有Q」。

不料也不少網友留言「可以出布布嗎，不喜歡丁的部分」、「可以出全黃色嗎？」、「有考慮出全黃布丁嗎」。目前「翻轉布丁」確切的售價、有無促銷優惠等資訊，官方尚在最後確認中，若有消息將儘速公布。