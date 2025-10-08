　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光！10/13開賣　網敲碗：可出全黃嗎

▲▼7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光，10月13日開賣。（圖／翻攝自Threads @7eleventw）

▲7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光，10月13日開賣。（圖／翻攝自Threads @7eleventw）

記者林育綾／綜合報導

統一布丁推出「翻轉布丁」消息一出引發網友轟動，今（8）日7-ELEVEN在社群平台Threads上公布，統一翻轉布丁將在10月13日開賣，同時曝光布丁本體，只見下層黃色的布丁也被焦糖染深，讓網友笑說應該改名叫「丁布」，不料也有不少人說「可以出全黃色的嗎？」、「我是布布派，無法接受任何丁丁！！！」

統一布丁去年愚人節推出「翻轉布丁」惡搞廣告，焦糖在上、布丁在下的設計引發網友暴動，如今玩笑成真，7-ELEVEN 預計在10月13日限時限量開賣「統一翻轉布丁」。

▲▼7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光，10月13日開賣。（圖／翻攝自Threads @7eleventw）

▲7-11小編在Threads 曝光「翻轉布丁」照片。（圖／翻攝自Threads @7eleventw）

7-11小編在Threads上曝光翻轉布丁照片，PO文寫道「最不思議的統一翻轉布丁10/13全面開賣。全台限量，動作慢說布丁就搶不到了」。網友也紛紛留言「希望有機會吃到丁布」、「想吃丁布！」、「喔喔喔喔本尊有Q」。

不料也不少網友留言「可以出布布嗎，不喜歡丁的部分」、「可以出全黃色嗎？」、「有考慮出全黃布丁嗎」。目前「翻轉布丁」確切的售價、有無促銷優惠等資訊，官方尚在最後確認中，若有消息將儘速公布。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
自家怪手挖到老闆娘！　吊車大王也出力
顏正國「遺照露燦爛笑容」成最後告別　圈內好友心急提前弔唁
快訊／輝達出手！北士科喬不攏　經部證實盤點全台土地24日前回
「特遣超人」徒步挺進堰塞湖　近距離畫面曝
16支監視器畫面曝！　幼兒園交出關鍵影片
在顏正國靈堂待6小時⋯李千娜、黃尚禾哀傷露面
7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光！10/13開賣
快訊／真是非常荒唐！知名YTR赴警局：我有一槍斃命的證據

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光！10/13開賣　網敲碗：可出全黃嗎

限5天！全家衛生紙買1送2、雞蛋第二件6折　7-11雙十多項買2送2

年度最好康！豐原太平洋百貨週年慶第二彈登場

SUBWAY推台灣限定「豆瓣嫩牛潛艇堡」　黃金組合吃法曝光

拿坡里「買4送4」慶雙十連假　炸雞、烤翅一次吃

7-11「Moleskine聯名三麗鷗」　新推布丁狗、大耳狗、帕恰狗周邊

3大速食店會員日優惠一次看　肯德基買1送1、德克士+10元多1件

國慶限定披薩優惠一次看　拿坡里買大送大、達美樂全口味半價

全台阿米備戰搶購！TinyTAN盲盒明日開賣　粉絲狂喊：假都請好了、沒抽到本命不回家

麥當勞美式起司堡、藍莓卡士達派回歸　小麥麥家家酒玩具只送不賣

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光！10/13開賣　網敲碗：可出全黃嗎

限5天！全家衛生紙買1送2、雞蛋第二件6折　7-11雙十多項買2送2

年度最好康！豐原太平洋百貨週年慶第二彈登場

SUBWAY推台灣限定「豆瓣嫩牛潛艇堡」　黃金組合吃法曝光

拿坡里「買4送4」慶雙十連假　炸雞、烤翅一次吃

7-11「Moleskine聯名三麗鷗」　新推布丁狗、大耳狗、帕恰狗周邊

3大速食店會員日優惠一次看　肯德基買1送1、德克士+10元多1件

國慶限定披薩優惠一次看　拿坡里買大送大、達美樂全口味半價

全台阿米備戰搶購！TinyTAN盲盒明日開賣　粉絲狂喊：假都請好了、沒抽到本命不回家

麥當勞美式起司堡、藍莓卡士達派回歸　小麥麥家家酒玩具只送不賣

曹佑寧最新CP搭擋曝光！　被問異性造型…害羞認了最愛王淨穿這樣

柏金斯預測湖人略勝勇士一籌　點名里夫斯是關鍵第3得分點

楊謹華、柯佳嬿相約聚餐「8點就睏」　3度爭金鐘視后私下話題曝

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

路口被撞飛「機車炸成火球」19歲聯大生頭部重傷　開刀搶命中

顏正國「遺照露燦爛笑容」成最後告別　圈內好友心急提前弔唁

兵推結果曝！台灣天然氣庫存「僅撐11天」　北京1手段形同封鎖

樂麵屋汐止遠雄店10/10開幕　原味豚骨拉麵限量特價10元

台灣健身網紅猝逝遭傳「用藥過量」！家屬悲曝死因：請停止造謠

輝達進駐北士科卡關　黃捷喊話：來高雄一定不會後悔

【事發畫面】黃子佼涉肇逃畫面曝光！　撞倒婦人停2秒跑了到案稱：沒感覺撞到人

消費熱門新聞

國慶限定「披薩優惠」一次看

限今天！全家咖啡「買6送6」

7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光10/13開賣

3大速食店會員日優惠一次看

三商炸雞3大國慶優惠明天開跑

7-11「Moleskine x 三麗鷗狗狗天團」

全台阿米備戰搶購！TinyTAN盲盒明日開賣

拿坡里「炸雞買4送4」慶雙十連假

麥當勞美式起司堡、藍莓卡士達雙餡派回歸

超商今起咖啡買7送7、買10送10

星展卡神級回饋最高萬元入袋

2大速食店推89元銅板優惠

全台速食店中秋優惠懶人包

限5天！全家衛生紙買1送2、雞蛋第二件6折

更多熱門

關鍵字：

翻轉布丁

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面