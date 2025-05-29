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【廣編】舔蓋有夠值！憑小布丁上蓋喝布丁奶茶第二杯折15元

▲▼統一布丁,布丁,折扣,清心福全,7-ELEVEN。（圖／統一布丁提供）

▲即日起憑手上統一小布丁特殊內層上蓋，到全台清心福全門市有優惠可享。

圖、文／統一布丁提供

甜點控和手搖迷有福了！這個夏天，串起世代經典回憶的統一布丁還送你另一層驚喜：即日起憑手上統一小布丁特殊內層上蓋，到全台清心福全門市購買大杯布丁奶茶或紅茶三兄弟，就能享「第二杯折15元」限時優惠！

你有多久沒享受布丁奶茶那滑順的口感，搭配濃郁紅茶與香甜奶香？Ｑ彈咕溜咕溜的布丁，順著吸管從舌尖搭配奶茶滑進心裡的舒爽療癒，這個夏天你一定要再度喝爆！現在就帶著印有通關密語〝布丁加奶茶就是開心好滋味〞的統一小布丁特殊上蓋(特殊上蓋數量有限售完為止)至清心福全門市，跟家人、朋友你一杯我一杯，還能省省荷包。

此外，除了小布丁吃完，蓋子別急著丟多看一眼外，也別錯過品牌同步釋出的加碼好康，即日起～6/24到全台7-ELEVEN門市購買統一小布丁還有限時優惠「2入只要20元」，雙重優惠活動，限時、限量搶購中！現在就動身跟朋友一起去買Ｑ彈的統一布丁和甜甜的布丁奶茶來療癒自己和朋友的身心靈吧！

【活動資訊】
• 優惠內容：憑統一小布丁特殊內層上蓋（印有布丁加奶茶就是開心好滋味）至全台清心福全門市購買指定品項-大杯布丁奶茶/紅茶三兄弟第二杯折抵15元
• 活動期間：即日起至2025年7月24日

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