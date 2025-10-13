　
生活

早餐太晚吃！糖尿病風險高59%　醫揭「168斷食陷阱」

▲▼「每天吃早餐」有助提升專注力 。（圖／Unsplash）

▲研究顯示，早餐太晚吃，糖尿病風險高出59％。（圖／Unsplash）

記者柯沛辰／綜合報導

早餐太晚吃，小心糖尿病找上門？家醫科醫師王姿允提醒，一項研究顯示，9點以後才吃早餐的人，與在8點前吃早餐的人相比，糖尿病風險高出59％，反而是最後一餐的時間與糖尿病風險無顯著關係。

王姿允在臉書發文表示，許多初診患者都是吃不多卻肥胖的人，經追問才知道，其中有很高比例的人，都是採取快中午才吃第一餐，然後晚上再吃一餐的「168斷食法」，沒想到體重卻不降反升。

根據2023年法國一項針對超過10.3萬名糖尿病新確診者的飲食調查，與第一餐在上午8點前吃的人相比，第一餐在9點以後才吃的人，糖尿病風險高出59％，「最後一餐的時間反而與糖尿病發病風險未顯著關聯」。

此外，每增加一次進食機會（eating occasion），也就是每天進食次數越多，反而能減少糖尿病新發生風險。王姿允指出，過去認為「少量多餐會刺激胰島素」的說法是不正確的，但其實「少量多餐才能穩定血糖」，禁食過久反而會造成血糖劇烈震盪。

至於晚餐時間，研究顯示， 夜間禁食時間整體與糖尿病風險未見顯著關聯，但在特定群體（早餐早於8點、夜間禁食大於13小時）中有較低風險。王姿允解釋，白話文就是早點結束晚餐，早點吃早餐風險最低，其實就是「早睡早起」的概念。

王姿允建議，最好是早上7點至8點結束早餐，晚上8點前吃完固體食物，空腹時間約莫到隔天是12至13小時，這是最好的狀態。不過，她也提醒，千萬不要餓著睡覺，若晚餐沒吃飽，宵夜可選擇純蛋白質飲品，延續血糖平穩。

有網友提問「如果是因為工作需要24小時輪值，作息不定時，那要怎麼做？」王姿允回應，如果是這樣的情況，她會建議早上8點至晚上8點之間吃固體食物，除此之外的時間喝液體，以順應腸胃運作時間。

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

168斷食法王姿允糖尿病

讀者迴響

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據

兒過馬路遭撞「腿斷了」！沒畫面卻遭指闖紅燈　高雄父淚求證據
光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

光復帥哥幫洗車＋洗安全帽　網讚又帥又暖：花蓮婁峻碩？

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

白沙屯媽祖衝進吊車大王豪宅　還爬樓梯上二樓驚喜賜福！

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

FTISLAND來台開唱「要像瘋子一樣嗨」　聽粉絲超大應援聲⋯滿意：謝謝❤️

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

合意解約「分手費」多少？　李四川：新壽可以大膽地提出條件

