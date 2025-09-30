毒殺親夫！她被揪出「5段婚姻」恐怖收場　黑歷史起底

▲約瑟夫被妻子注射過量胰島素殺害。（圖／翻攝Legacy.com、Chambers County Jail）



記者吳美依／綜合報導

美國德州一名婦女涉嫌毒殺丈夫，刻意向糖尿病老公注射過量胰島素致死。令人詫異的是，這已經是她的第5任丈夫，而她對多任前夫都曾有施暴威脅紀錄，甚至殺害了其中一任前夫。

《福斯新聞》報導，2023年1月7日，約瑟夫（Joseph Hartsfield）在家中陷入昏迷，送醫數日後仍不治身亡。法醫裁定，死因為胰島素中毒所導致的併發症。調查人員在病床旁發現多支胰島素注射筆，死者妻子莎拉（Sarah Hartsfield）證詞前後矛盾，引發懷疑。

深入調查後發現，約瑟夫生前在婚姻中並不快樂，並且一直計畫離婚。莎拉曾經結婚5次，第4任丈夫2018年在家中被她槍殺，但當時被裁定為正當防衛。第2任丈夫曾遭莎拉毆打，第1任丈夫離婚時也被威脅「你沒能活著離婚也別太驚訝」，分開後仍被騷擾數年。

根據種種證據，檢方指控莎拉利用丈夫的糖尿病掩飾謀殺，刻意對其注射危險劑量的胰島素，並且延遲數小時才撥打911求助。2023年2月，她因為涉嫌謀殺丈夫被捕，關押在錢伯斯郡監獄（Chambers County Jail）。

現年50歲的莎拉至今仍不認罪，面對謀殺指控，辯護律師主張約瑟夫可能是因為醫療併發症死亡，而非故意謀殺。全案預計今年9月30日再次開庭審理。