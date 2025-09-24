糖尿病患者受困頂樓...消防員合力搬出　4小時不斷電救10人

記者游芳男、邱中岳／連線報導

強烈颱風「樺加沙」挾帶豪大雨襲擊台灣東部地區，宜蘭縣政府於23日全力前往花蓮救援，總共陸續救出10名受困民眾，並配合相關單位進行安置，其中一人因為罹患糖尿病，急需施打胰島素緩解症狀，警消人員仍涉險進入救援，以徒步的方式將患者背離受困的頂樓。

宜蘭縣消防局於23日下午5時許，派遣支援救災人員16人、救災船艇6艘、無人機1架，以及各式水域裝備器材集結，立即出發花蓮馳援，救災人員抵達花蓮災區後正全力搶災，持續協助下游居民安全撤離。

▲宜蘭消防人員挺進花蓮，一名糖尿病患者須施打胰島素，消防員以徒步將人揹出災區。(圖／記者游芳男翻攝）

消防人員在24日凌晨3時許，先於林森路成功護送4名受困路旁的民眾至相對安全區，隨即馬不停蹄趕往下一個地點，又於4時許在敦厚路發現2名受困於頂樓的民眾，其中一位為需要胰島素的糖尿病老人。

消防人員原本路線被湍急的河流阻擋去路，只能更換路線，改以步行方式挺進，於5時許再度回到現場，順利將行動不便患者與其餘受困者逐一救出，以徒步揹負的方式將患者安全送上車，隨後立即於5時許，將患者送抵大進國小安置。

24日凌晨6時許，救災人員再次出動前往災區，協助臥床患者及2位民眾，並分別護送至光復糖廠與大進國小，又於7時15分，接獲通報在中正路一段有1名民眾受困，救災人員立即趕赴現場，於25分鐘後順利將其救出，截至目前救災人員計救出10名民眾。