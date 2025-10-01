台中女房仲狂吃體重飆破110公斤！求診就醫半年甩油27公斤

▲莊女（左）聽從杜伯村（右）建議，半年成功瘦下10公斤。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中1名50多歲莊姓女子是資深房仲與糖尿病患者，多年來在家庭與工作間奔波，巨大壓力之下讓她瘋狂飲食，體重一度飆破110公斤，莊女嘗試過節食、中醫等方式減肥，但效果不彰，後來找上瑞東診所院長杜伯村，聽從醫師建議控糖、減重、護心腎的藥物及搭配飲食運動，半年成功瘦下10公斤，更檢調高達27公斤的內臟與皮下脂肪，徹底脫胎換骨。

杜伯村同時也是莊女的主治醫師，杜指出，台灣250萬糖友中，近8成有肥胖問題，為糖胖症，其心血管疾病、中風、高血壓等共病風險如同不定時炸彈，血糖與肥胖會造成全身慢性發炎，破壞血管功能，進而提升心、腎疾病風險；而脂肪堆積也會造成胰島素阻抗，讓血糖與體重更難控制。

杜柏村強調，糖胖症有年輕化趨勢，青壯年也不能掉以輕心！除今天出席記者會的莊女，他還曾收治一名40多歲男性，活動量極低、抽菸、多外食，確診糖尿病後服藥治療，仍因肥胖與高血脂，在某次回診時被發現有心臟衰竭症狀，緊急轉診至醫院確認為心肌梗塞、三條冠狀動脈全阻塞。

▲杜柏村強調，糖胖症有年輕化趨勢，青壯年也不能掉以輕心。（圖／記者白珈陽攝）



杜說，雖符合GLP-1腸泌素藥物健保給付，讓治療可兼具控糖、減重與心血管保護，但因該名男患者生活習慣未改善，體重仍無明顯下降。最後在醫師建議下自費加大藥物劑量，才成功控制體重，降低共病風險。

杜表示，美國糖尿病學會最新治療指引將「血糖及體重雙重控制」與「器官保護」並列兩大治療目標，強調醫師在處方時須同時考量控糖、減重及降低心、腎風險。杜柏村進一步解釋，目前臨床常用的多種控糖減重藥物，包括GLP-1腸泌素藥物、GLP-1/GIP腸泌素藥物，以及SGLT2抑制劑；其中GLP-1腸泌素藥物已證實能降低重大心血管事件風險，SGLT2抑制劑則在抗心衰方面表現突出，兩者皆有腎臟保護效益；而GLP-1/GIP腸泌素藥物，目前心血管實證的文獻待正式發表、未有腎臟保護研究。

杜柏村呼籲，患者需正視血糖及體重，才能降低共病風險。他鼓勵患者不論病程長短，都要勇於接受治療並改善生活型態，「及早治療效益最高，但治療永遠不嫌晚，只要願意開始，就有機會重拾健康主導權。」

