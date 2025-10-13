川普嗆加徵100％關稅　陸要美「自省」：不是打交道的正確方式

記者陳冠宇／綜合報導

為了報復大陸最近宣布的稀土出口管制措施，美國總統川普10日表示，將從11月1日起對大陸商品加徵100％關稅。大陸外交部最新回應稱，中方對此堅決反對，美方不僅沒有反躬自省，反而以高關稅相威脅，「這不是同中方打交道的正確方式」。

▲中美貿易戰。（圖／路透）

在今（13）日大陸外交部例行記者會上，外媒提問稱，川普稱加徵關稅是為了報復大陸宣布的稀土出口管制措施，對此有何評論？如果美方關稅最終實施，大陸是否計劃對來自美國的商品徵收高額關稅？

大陸外交部發言人林劍強調，近一段時間來，美方持續出台一系列對華限制和制裁措施，嚴重損害中方利益；中方對此堅決反對，美方不僅沒有反躬自省，反而以高關稅相威脅，這不是同中方打交道的正確方式。

林劍重申，中方敦促美方盡快糾正錯誤做法，以兩國元首通話重要共識為引領，在平等、尊重和互惠基礎上，通過對話解決各自關切，妥善管控分歧，維護中美關係穩定、健康、可持續發展。

林劍最後說，「如果美方一意孤行，中方也必將堅決採取相應措施，維護自身正當權益。」

另有媒體近日報導，巴基斯坦利用大陸的設備和技術向美國出口稀土，觸發了大陸推出嚴格管控稀土相關技術出口的新規定；還有部分媒體人發文稱，「巴基斯坦向美國贈送稀土樣品，並同意開展稀土合作」。

對此，林劍指出，「據我所知，關於巴美礦產合作的事宜，中巴雙方有溝通」。他說，巴方強調，巴方與美方的交往絕不會損害中方利益和中巴合作，巴方領導人向美方領導人展示和贈送的礦石，是工作人員購買的巴基斯坦寶石的原礦樣品。

「你剛才提到的相關報導，或是不了解實情，或是捕風捉影，甚至是挑撥離間，是缺乏根據的」，林劍強調，中方日前發布的關於稀土等相關物項的出口管制措施，與巴基斯坦沒有任何關聯，這是中國政府依據法律法規完善自身出口管制體系的正當做法，旨在更好地維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務。