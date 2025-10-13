巴鐵不鐵了？陸傳出招反制巴供應美國稀土　陸外交部闢謠：挑撥離間

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

被視為大陸在南亞「鐵桿盟友」的巴基斯坦近日傳出或將向美國出口戰略關鍵礦石及稀土，而大陸緊縮高價值戰略物資「稀土」出口政策，也傳出部分原因是對此而來。大陸外交部發言人林劍表示，「相關報導，或是不了解實情，或是捕風捉影，甚至是挑撥離間，是缺乏根據的。」

據了解，巴基斯坦與美國簽訂的MOU中，包括關於巴基斯坦向美國供應關鍵礦物與稀土元素，或隨著川普在7月時承諾與巴基斯坦合作開發石油後逐步進行，甚至以傳出有美國公司在巴基斯坦礦業投資5億美元。

然而，大陸近期也以「稀土」為重要戰略籌碼，採取與美國半導體限制如出一轍的限制出口措施，「鐵桿兄弟」關係生變的傳言四起，而巴基斯坦如若供應美國稀土，將被鐵桿兄弟視為一項「背刺」行為。

林劍在接受媒體提問時嚴正表示，據我所知，關於巴美礦產合作的事宜，中巴雙方有溝通，「巴方強調，巴方與美方的交往絕不會損害中方利益和中巴合作，巴方領導人向美方領導人展示和贈送的礦石，是工作人員購買的巴寶石的原礦樣品。」

林劍指出，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴，兩國的鐵桿友誼歷久彌堅，「雙方始終保持高度的戰略互信，在事關雙方共同利益的重大問題上密切溝通。」

林劍強調，「中方日前發佈的關於稀土等相關物項的出口管制措施，與巴基斯坦沒有任何關聯，這是中國政府依據法律法規完善自身出口管制體系的正當做法，旨在更好地維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務。」