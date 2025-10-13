　
大陸 大陸焦點 特派現場

巴鐵不鐵了？陸傳出招反制巴供應美國稀土　陸外交部闢謠：挑撥離間

▲▼中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

被視為大陸在南亞「鐵桿盟友」的巴基斯坦近日傳出或將向美國出口戰略關鍵礦石及稀土，而大陸緊縮高價值戰略物資「稀土」出口政策，也傳出部分原因是對此而來。大陸外交部發言人林劍表示，「相關報導，或是不了解實情，或是捕風捉影，甚至是挑撥離間，是缺乏根據的。」

據了解，巴基斯坦與美國簽訂的MOU中，包括關於巴基斯坦向美國供應關鍵礦物與稀土元素，或隨著川普在7月時承諾與巴基斯坦合作開發石油後逐步進行，甚至以傳出有美國公司在巴基斯坦礦業投資5億美元。

然而，大陸近期也以「稀土」為重要戰略籌碼，採取與美國半導體限制如出一轍的限制出口措施，「鐵桿兄弟」關係生變的傳言四起，而巴基斯坦如若供應美國稀土，將被鐵桿兄弟視為一項「背刺」行為。

林劍在接受媒體提問時嚴正表示，據我所知，關於巴美礦產合作的事宜，中巴雙方有溝通，「巴方強調，巴方與美方的交往絕不會損害中方利益和中巴合作，巴方領導人向美方領導人展示和贈送的礦石，是工作人員購買的巴寶石的原礦樣品。」

林劍指出，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴，兩國的鐵桿友誼歷久彌堅，「雙方始終保持高度的戰略互信，在事關雙方共同利益的重大問題上密切溝通。」

林劍強調，「中方日前發佈的關於稀土等相關物項的出口管制措施，與巴基斯坦沒有任何關聯，這是中國政府依據法律法規完善自身出口管制體系的正當做法，旨在更好地維護世界和平與地區穩定，履行防擴散等國際義務。」

10/12 全台詐欺最新數據

409 0 8033 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

吳宗憲早察覺Lulu、陳漢典戀情「當場抓姦」！紅包已準備：不
長榮空姐疑罹罕病猝逝！死亡率極高...有3症狀快就醫
快訊／9頭身女神、顏值暴徒重磅加盟！共同擔任隊長
Lulu婚後首露面　保密戀情「演藝圈只有一人知情」
快訊／桃猿先發打線出爐！
立榮怪客！機上嗑7便當「邊吐給空服清」　鄰座律師幾乎站全程
快訊／長榮空姐返台16天猝逝　初步調查出爐

連續一個多月下雨！　西安人傻眼：遍地長出蘑菇

陸前三季外貿出口增速7％　價值150億「液化天然氣平台」也成功出口

川普嗆加徵100％關稅　陸要美「自省」：不是打交道的正確方式

美中貿易戰重燃戰火　中國9月對美出口年減27％

女子出遊被告知「家裡淹大水」　朋友一查發現：智慧馬桶炸了！

影／小米SU7起火「門打不開」燒死駕駛　今股價暴跌7.8％

中美互徵港口稅　陸海關總署：希望美國重回對話協商

一天代寫30篇論文！　陸槍手用AI量產模式曝光

查獲「問題地圖」6萬張　青島海關：「台灣省」標注錯誤

為了報復大陸最近宣布的稀土出口管制措施，美國總統川普10日表示，將從11月1日起對大陸商品加徵100％關稅。大陸外交部最新回應稱，中方對此堅決反對，美方不僅沒有反躬自省，反而以高關稅相威脅，「這不是同中方打交道的正確方式」。

