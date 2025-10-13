日本話題商品「金賓蘋果酒」全新登場！微醺旋風席捲台灣　一瓶搞定派對調飲！

▲金賓蘋果酒700ml 升級登場，微醺時刻輕鬆 Get！（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

在日本引起討論熱潮、人手一杯的金賓蘋果酒，現在以全新姿態再登場，準備席捲台灣！這款金賓威士忌家族的新成員巧妙地將威士忌的滑順基底與清新蘋果風味完美結合，口感恰到好處，清爽不膩，又保有波本威士忌獨特的木質香氣，無論是純飲、加冰，或是搭配各式飲品隨手調和，都能輕鬆創造屬於自己的微醺時光，如今更推出700ml全新規格，容量更大、更適合與家人朋友一起分享。

金賓蘋果酒700ml現已在美式賣場上架，讓想入手的威士忌迷更容易帶回家，購買、補貨都更加方便。此外，除了飯後小酌的單純品飲，金賓蘋果酒更能變身餐桌上的百搭靈魂角色，不管是搭配賣場熱銷烤雞、酥脆炸物拼盤，或是宵夜的鹹香零食，都能因為其清爽果香，使整體風味層次瞬間升級。

▲從餐桌到派對，一瓶搞定百變風味。

想要喝出更多變化，讓居家聚會、日常用餐或獨處時光充滿新鮮感與儀式感，以下三款不同氛圍的簡單調酒一學就會，立刻變身調酒師小露一手：

．清爽Highball：金賓蘋果酒＋氣泡水（1:4比例），清新爽脆的蘋果風味搭配氣泡水的奔放感，果香與波本威士忌的焦糖香交織，在尾韻則保留了木質與香草調性，入口暢快解膩，適合搭配重口味餐點。

．微酸蘋果檸檬綠：金賓蘋果酒＋檸檬綠，清新果香與微澀感巧妙融合酸甜帶勁，入口時先是清爽的檸檬酸，隨後蘋果香甜在口中擴散，威士忌獨特的橡木香氣在尾韻浮現，為整體風味增添了深度與複雜性，口感更有層次，讓平凡的茶飲變成迷人的創意特調，非常適合日常品飲。

▲金賓蘋果酒的清新果香與檸檬綠的酸澀茶感結合，酸甜帶勁，口感更具層次。

．大人系蘋果咖啡：金賓蘋果酒＋冰美式，冰美式的醇厚苦味與蘋果風味酒的甜美果香相遇，初入口是咖啡的濃郁與微苦，隨即清新的蘋果甜味與香氣在舌尖蔓延，苦甜交織帶來風味的驚喜碰撞，而威士忌的加入讓咖啡多了一份溫潤酒香，同時注入了一份獨特的成人感，在午後或夜晚來一杯格外對味。

▲蘋果香氣與威士忌溫熱的酒香，為咖啡注入了一份獨特的成人感。

不論是一個人在家享受Chill的獨飲時光，還是與三五好友即興舉杯的歡樂聚會，金賓蘋果酒都是最合拍的選擇，果香的清新與威士忌的厚度並存，讓每一口都能在輕盈與深邃之間找到完美平衡，獨特風味為各種時刻增添亮點，不僅是居家調酒的最佳基酒，再加上700ml適中的容量，一瓶就能應對所有場合，讓每次的飲酒都充滿樂趣。

▲日本話題金賓蘋果酒登場！美式賣場開賣掀微醺旋風！



體驗果香與波本木質尾韻交織的魅力就趁現在，金賓蘋果酒700ml 已於全台美式賣場上架開賣，隨時隨地都能暢享大人系的微醺風味，讓金賓陪你一起玩出你的「Whole New Vibe」！

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。