美式賣場爆款沐浴乳現折100元！網友搶囤：全家一起用最划算

每次一上架就被搶購一空的皮膚科醫師推薦藥廠品牌舒特膚B5沐浴乳又來了！美式賣場8月底限時促銷檔期一開跑，不少網友在社群喊話「囤貨時間到」，紛紛發文提醒「這次折價千萬別錯過」，主打全家大小都能安心使用、全球最大皮膚科藥廠研發的「舒特膚B5極緻舒敏沐浴乳」大方現折100元，同步加碼寶寶也能用的「Baby溫和洗髮沐浴乳」下殺現折120元，不少家長特地衝去補貨，把一年四季必囤的都趁著優惠打包買好買滿。

對於皮膚敏感、換季就乾癢的族群，內心最懂找不到合適沐浴乳的煩惱，總是在試遍各種產品後，才發現到相見恨晚的「敏弱肌救星」，德國製造的熱銷口碑王B5極緻舒敏沐浴乳，因為經皮膚科專家測試、溫和低敏、無Paraben類防腐劑，洗後不緊繃、乾燥、搔癢、敏感肌 也可用，有網友用了後就在Costco粉絲團分享「我已經洗空瓶好幾罐了 在好市多買真的很划算。」

許多愛用者的評價幾乎一致：「一年四季都用這罐」、「肌膚容易敏感，真的大愛B5大胖瓶」、「洗起來很潔淨感但又不會過度清潔」、「味道很舒服」、「真的很好洗、偷懶不馬上擦乳液也不會乾」。B5極緻舒敏沐浴乳不僅不刺激，還解決乾燥、粗糙、緊繃、脫屑、搔癢等五大肌膚敏弱問題，內含維他命原B5、甘油與蘆薈萃取等三重修護保濕成分，有效強化肌膚防禦力、維持肌膚屏障，沐浴的同時能滋潤肌膚，洗完感覺很補水，身體自帶柔嫩感，難怪每次促銷都掀起搶購潮，被列為「可以無限回購」。

現代人講求成分安全、產地可靠，B5極緻舒敏沐浴乳的另一大優點，就是適用於全膚質、全家通用，不管是肌膚嬌嫩的小孩，或是需要溫和清潔的長輩，都能安心使用，大人、小孩、嬰兒、老人 全家一瓶搞定！網路社團也常見不少爸媽分享這款沐浴乳的高實用性，「以前都要幫小孩找專用洗沐，現在這罐全家都能用，洗完清爽水嫩又好沖，完全不刺激。」此外，高CP值1000ml大容量用起來方便划算，省去浴室裡爆多沐浴瓶瓶罐罐的麻煩，一瓶就能搞定全家清潔，對於追求高效率的家庭來說，不僅省錢，也省下更多空間與時間，讓洗沐時光變得簡單。

除了大人小孩都適用的B5極緻舒敏沐浴乳，此次優惠同步包含「舒特膚Baby 溫和洗髮沐浴乳」，主打中性pH值、低敏不流淚配方，從新生兒出生第一天就能用！溫和清潔、洗澡兼滋潤，是許多家長指定的寶寶洗沐首選，「泡泡綿密又好沖」、「已經用掉好幾組了」、「寶寶用起來不刺激，紅疹跟過敏都減少很多」、「我兒子小時候異位性皮膚炎超嚴重，也是用這瓶，搭配同系列乳液後明顯舒緩」，甚至有媽媽爆料，笑說自己也會偷偷用，「只要有特價就一定補貨」，早已是浴室裡的常駐用品。這次8/25～8/31的雙重優惠，正是為全家大小一次囤好兩款明星沐浴乳的最佳時機，讓全家人的肌膚，從頭到腳都享受到舒特膚的溫和呵護。

