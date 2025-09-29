拒入秋乾癢！凡士林潤膚露「3瓶1495ml超大容量300元有找」美式賣場掀囤貨潮

消費中心／綜合報導

入秋以後，早晚溫差逐漸明顯、空氣忽乾忽濕，不少肌膚敏感族群開始感受到肌膚緊繃、乾癢，甚至因缺水而出現脫屑等麻煩狀況。面對這樣的「換季正常發揮」，常讓敏感族群與小孩、長輩在日常生活中感到不適。也因此，近期美式賣場出現明顯的「換季保養潮」！近日中午時段，常能看見不少長輩結伴採買，甚至有上班族趁著午休快閃補貨，直奔保養專區。原來是因為，累積不少鐵粉的「凡士林」旗下三款熱銷潤膚露祭出限時優惠，3瓶組容量1495ml，原價375元、現折80元，直接跌破「300元有找」，讓許多人直呼「這價格太佛心」！

超過150年經典修護品牌

「國民乳液」網友好評洗版！

擁有超過150年修護歷史的凡士林，早已成為全球家喻戶曉的經典品牌，更被不少台灣家庭視為「換季保養聖品」。潤膚露系列主打的「凡士林修護微因子」，透過深入滲透肌膚角質層，強化肌膚保水屏障，有效鎖水保濕，經實驗證實能長效維持潤澤，更重要的是質地清爽不黏膩，擦上後也不會有厚重感，無論男女老少、不同膚質都能安心使用。也因為兼具高效修護與舒適使用感，讓凡士林長年擁有「國民乳液」的美譽。

此次美式賣場即日起至10/12推出的限時優惠活動，就讓許多消費者直呼，「這價格太佛心」、「CP值爆棚欸」，因此在社群上也掀起一波好評洗版。有人分享自己趁活動一次扛回多瓶，強調「全家大小都能用，囤起來最划算」，也有敏感肌網友留言肯定，「擦這瓶不會刺激，換季乾癢都能改善」，被推崇為安心可靠的日常保養選擇！

三款明星潤膚露亮點解析！

白瓶修護、黃瓶保濕、綠瓶舒緩

由於此次祭出折扣優惠的凡士林潤膚露系列，分別有3款選擇，因此也有不少消費好奇該如何挑選適合自己的品項。根據品牌的選購指南顯示，這3款潤膚露之中，最受到家庭族群青睞的首推「專業修護潤膚露（白瓶）」，特別添加的「三重精煉修護成分」能深入肌膚底層，強化保水屏障，對於因乾燥而引發的不適能迅速緩解。臨床實驗更證實，只需5天即可明顯舒緩乾敏膚況，讓肌膚恢復穩定與健康。而且無酒精、無香精、無色素、低刺激的安全配方，也是敏感肌與長輩指定愛用的理由。也有網友表示，為了保護秋冬時容易龜裂、泛紅的手腳肌膚，這個大白瓶幾乎成了家裡隨處都要擺一瓶的標配。

至於「深層修護潤膚露（黃瓶）」，則是乾燥肌族群的日常補水解方，它的最大特色在於「48小時持久保濕」，主打能為肌膚補充所需養分並長效鎖水，讓膚況不再因為早晚溫差而出現脫屑或乾癢，簡單就能讓肌膚維持潤澤。對於長時間待在冷氣房或常常忽略補水的族群來說，黃瓶也是秋冬「續航力最強」的保濕選擇。

「蘆薈舒緩潤膚露（綠瓶）」則以輕盈清爽的質地取勝。蘊含天然蘆薈萃取，具備3倍保濕力，能快速吸收、修護乾燥肌底。對於戶外活動後需要鎮靜舒緩的肌膚，清爽不黏膩的配方，讓大綠瓶也成為不少人的日常保養首選。

美式賣場限時優惠至10/12

凡士林陪伴全家人守護秋冬肌膚！

即日起至10/12為止，凡士林三款熱銷潤膚露系列，原價375元、現折80元，直接「300元有找」。大容量1495ml划算到爆，激省優惠讓不少網友笑說，「早就忘記上次這麼便宜是什麼時候了」、「錯過不知道何時才有下一檔」、「必須要算好用到明年的量，一併趁現在囤貨吧！」

陪伴了幾代人的日常肌膚照顧，「凡士林」長期以實惠價格與穩定品質，成為許多家庭在秋冬換季時的必買清單。此次美式賣場推出的限時優惠，再度創下「高效修護×高CP值」的口碑，也讓這次的促銷活動人氣持續攀升！隨著天氣逐漸轉涼，凡士林也以一貫的親膚配方，為不同年齡層提供貼心保護，一起穩穩地守護肌膚的滋潤與健康。