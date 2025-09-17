　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美式賣場社團千人狂讚提神新品！中秋首度限時下殺　送禮自用最高CP值

▲▼桂格養氣人蔘無糖羅漢果,無糖,美式賣場。（圖／資料照）

▲桂格養氣人蔘羅漢果穩氣配方滋補液主打無添加糖配方、精神有感。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

近來，美式賣場社團掀起一股熱議潮流，不少會員熱情分享「近期最值得手滑的新品」就是這款桂格養氣人蔘羅漢果穩氣配方滋補液！產品主打無添加糖配方、精神有感，搭配羅漢果帶來的自然回甘口感，一推出便迅速衝上社團熱門貼文，吸引千人按讚留言，也引發搶購熱潮。不少網友嘗試後直呼「喝起來順口不苦」、「放在辦公室隨時補元氣，吃完午餐喝一包清甜回甘，下午完全不會打瞌睡，整個會議都超專心！」。此外，產品採用袋裝設計，方便攜帶與保存，成為上班族日常外出或辦公室補給的最佳選擇。

隨著健康意識日益提升，「送健康」逐漸取代傳統高糖月餅禮盒，成為中秋送禮的新趨勢。其中「無糖」更受到年輕世代與養生族群青睞。現代消費者在選購節慶禮品時，不僅重視體面，更看重「有效」與「安心」。以桂格養氣人蔘為例，這款產品經過國家標章，運用獨家技術*萃取人蔘皂苷精華，喝起來清爽順口，能幫助精神更有活力，上班或學習都能保持好狀態。不僅滿足長輩養身需求，也能支援上班族應付繁忙行程，被不少網友譽為 「中秋聚會應酬必備神器」。

▲▼桂格養氣人蔘無糖羅漢果,無糖,美式賣場。（圖／資料照）

▲品牌於美式賣場首度推出「桂格養氣人蔘羅漢果穩氣配方滋補液」限時優惠，每箱立折300元。

桂格表示，養氣人蔘已連續19年蟬聯市佔第一**。隨著中秋節將至，品牌於美式賣場首度推出「桂格養氣人蔘羅漢果穩氣配方滋補液」限時優惠，每箱立折300元。消息一出便立即掀起搶購熱潮，網友紛紛直呼：「中秋送這個比月餅還實在！」、「看到首度折價，立刻搬回家，每天一包精神與體力都穩定在線，還順便多買兩箱送給媽媽。」也因此被社群公認為今年「送禮自用最高CP值」首選，兼顧健康與實用性。

▲▼桂格養氣人蔘無糖羅漢果,無糖,美式賣場。（圖／資料照）

▲現場還有「桂格5X參蔘濃縮精華飲」及「桂格雙效活靈芝滋補液」同步下殺。

除了羅漢果新品，現場還有「桂格5X參蔘濃縮精華飲」及「桂格雙效活靈芝滋補液」同步下殺，滿足消費者從秋冬日常提神補給與中秋送禮的多元需求。無論自用或送禮，都能一次照顧全家人的健康，讓送禮更貼心、實用與有面子。

*係指透過獨家渦流工法，而能釋放最多元人蔘皂苷
**Kantar凱度消費者指數資料指出，桂格人蔘滋補液系列於2006年1月1日至2025年1月1日之 銷售金額為台灣人蔘滋補液市場第一
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
徐國勇否認光復節　蔣萬安：賴清德是哪國總統？遵守哪國憲法？
快訊／新台幣強升！　再見「29」字頭
女大生慘死！命案現場遺留「粉色髮絲」　黑狗嗅聞血腥味
徐國勇：沒有什麼台灣光復節啦！　不要黑白講
快訊／金價再刷歷史新高！
竹科工程師70秒灌「1公升的眼淚」暴斃　酒吧老闆、店長慘了
國民黨「萊爾校長」紓壓球首波預購開賣　500顆3分鐘全秒殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

佳格宣布前味全高層邱子權接總經理　主導台灣本地市場發展

肯德基咔啦雞腿堡買1送1！速食店推會員日優惠　頂呱呱套餐8折

美式賣場社團千人狂讚提神新品！中秋首度限時下殺　送禮自用最高CP值

美廉社全台800店換「電子價卡」　優惠價買即期品更方便

電商數據揭iPhone 17預購有多熱！Pro系列最受寵　熱門機型一分鐘內秒殺

全家首創超商自設托嬰中心　收托0到2歲「後續開放給鄰近居民」

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天　加碼送棒腿優惠券

台中人最愛吃宵夜！外送平台揭訂單統計　台式炸物奪冠

7-11「芬達橘子思樂冰」限3天買1送1　萬聖節抽2杯只要1元

頂呱呱「2大組合下殺99元」　限時2周平日限定

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

【瞬間不嘻嘻】黃金獵犬調皮滾草被抓　秒變無辜小寶寶

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

【有弟弟真好】隨便使喚他到巷口幫買飲料XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲

肯德基咔啦雞腿堡買1送1！速食店推會員日優惠　頂呱呱套餐8折

美式賣場社團千人狂讚提神新品！中秋首度限時下殺　送禮自用最高CP值

美廉社全台800店換「電子價卡」　優惠價買即期品更方便

電商數據揭iPhone 17預購有多熱！Pro系列最受寵　熱門機型一分鐘內秒殺

全家首創超商自設托嬰中心　收托0到2歲「後續開放給鄰近居民」

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天　加碼送棒腿優惠券

台中人最愛吃宵夜！外送平台揭訂單統計　台式炸物奪冠

7-11「芬達橘子思樂冰」限3天買1送1　萬聖節抽2杯只要1元

頂呱呱「2大組合下殺99元」　限時2周平日限定

傳說一瓶難求的增值、收藏神物！「戰酒黑金龍3.6L金箔酒」9月開賣、再掀秒殺潮

鹿晗關曉彤爆分手！8年生日祝福「首度中斷」　13個月零同框

檢警勘查大峽谷！美濃阿婆攔路申冤：報案都沒用　警否認吃案

美打「台灣牌」戰略焦慮　解放軍談「台灣地位論」：是中國一個省

R17世運站東側A5街廓公辦都更　打造高雄半導體產業聚落新核心

小鬼驟逝5年…Junior喝醉狂喊「我要去找他」！妻心疼：他真的很想你

17歲男31刀殺女友！網揪出「悲劇共通點」　一票人秒抖：太可怕

于朦朧墜樓亡！　孫德榮爆「高層壓下真相」：太離奇到底在怕什麽

研究揭維他命D竟能助攻乳癌化療　醫：腫瘤全消機率提升近8成

美軍火商浮報軍購售價、超收行政管理費　審計部：追回近54億元

紐約時裝周／舒華看秀造型美到窒息！COS高級灰極簡秋冬重點單品一次看

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」左手剩皮連骨　倒地還被踹

消費熱門新聞

三商「百元檸檬炸雞」快閃7天

美廉社全台800店換「電子價卡」　優惠價買即期品更方便

全家首創超商自設托嬰中心　收托0到2歲「後續開放給鄰近居民」

頂呱呱平日限定2大組合下殺99元

7-11「芬達橘子思樂冰」買1送1

網自爆騙吃麥當勞漢堡偏方　業者：不樂見、勿以身試法

拚業績必備「補氣神器」躍升拜拜新寵　美式賣場推折扣

麥當勞「可可布朗尼冰炫風」回歸

電商數據揭iPhone 17預購有多熱！

漢堡王超狂雞薯條堡快閃回歸7天

美式賣場社團千人狂讚提神新品

超夯髮品美式賣場限時搶購

速食店周三會員日優惠一次看

拿坡里炸雞、披薩現省2050元

更多熱門

相關新聞

益節UC-II隱藏優惠現折280元　會員瘋搶只到9/14

益節UC-II隱藏優惠現折280元　會員瘋搶只到9/14

等了好久，總算等到了！挾帶超殺折扣強勢回歸的「Move Free益節UC-II加強型迷你錠」，再度引爆搶購人潮，台美銷售No.1*的超人氣UC-II，直接祭出9/1～9/14期間限定每瓶現折280元，優惠一出立刻引發關注，觀望已久的會員們互相提醒：「這波沒跟上，又要後悔了，一定要囤好囤滿」，準備好手刀衝知名大賣場掃貨、一次補齊 !

美式賣場爆款沐浴乳現折100元！網友搶囤

美式賣場爆款沐浴乳現折100元！網友搶囤

台灣米其林牛軋糖「唐舖子」進駐Costco線上通路

台灣米其林牛軋糖「唐舖子」進駐Costco線上通路

想找對象去好市多？他曝：小企業老闆不少

想找對象去好市多？他曝：小企業老闆不少

無糖飲料未必比較健康？糖尿病風險恐飆升129%

無糖飲料未必比較健康？糖尿病風險恐飆升129%

關鍵字：

桂格養氣人蔘無糖羅漢果無糖美式賣場

讀者迴響

熱門新聞

王柏傑被分手超錯愕！

44秒奪命畫面曝光！　台中男「31刀砍死女大生」

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

17歲角頭小弟31刀殺女友　爸友人震驚「他平時很乖」

《中日和約》已確立台灣主權歸屬　AIT表態掀波瀾

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

「不開冷氣、不外食」狂省錢！他存到1300萬退休...卻崩潰悔恨

18歲女大生最後身影曝光！　一身青春洋溢赴奪命約

即／陶晶瑩「辣杯杯」糾紛　投資人求償563萬敗訴

台中女遭砍10多刀慘死！苦求「對不起」仍遇害

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

全台變天！　米塔颱風估明生成

21年「薰衣草森林尖石店」9/29熄燈

僅149cm！她靠「神比例穿搭術」撐出170氣場

上海女為愛嫁來台灣　怨2件事難融入

更多

最夯影音

更多

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【最美橋梁】等了40年！「淡江大橋」今合龍　全球跨距最長「單塔不對稱斜張橋」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面