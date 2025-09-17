美式賣場社團千人狂讚提神新品！中秋首度限時下殺　送禮自用最高CP值

▲桂格養氣人蔘羅漢果穩氣配方滋補液主打無添加糖配方、精神有感。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

近來，美式賣場社團掀起一股熱議潮流，不少會員熱情分享「近期最值得手滑的新品」就是這款桂格養氣人蔘羅漢果穩氣配方滋補液！產品主打無添加糖配方、精神有感，搭配羅漢果帶來的自然回甘口感，一推出便迅速衝上社團熱門貼文，吸引千人按讚留言，也引發搶購熱潮。不少網友嘗試後直呼「喝起來順口不苦」、「放在辦公室隨時補元氣，吃完午餐喝一包清甜回甘，下午完全不會打瞌睡，整個會議都超專心！」。此外，產品採用袋裝設計，方便攜帶與保存，成為上班族日常外出或辦公室補給的最佳選擇。

隨著健康意識日益提升，「送健康」逐漸取代傳統高糖月餅禮盒，成為中秋送禮的新趨勢。其中「無糖」更受到年輕世代與養生族群青睞。現代消費者在選購節慶禮品時，不僅重視體面，更看重「有效」與「安心」。以桂格養氣人蔘為例，這款產品經過國家標章，運用獨家技術*萃取人蔘皂苷精華，喝起來清爽順口，能幫助精神更有活力，上班或學習都能保持好狀態。不僅滿足長輩養身需求，也能支援上班族應付繁忙行程，被不少網友譽為 「中秋聚會應酬必備神器」。

▲品牌於美式賣場首度推出「桂格養氣人蔘羅漢果穩氣配方滋補液」限時優惠，每箱立折300元。

桂格表示，養氣人蔘已連續19年蟬聯市佔第一**。隨著中秋節將至，品牌於美式賣場首度推出「桂格養氣人蔘羅漢果穩氣配方滋補液」限時優惠，每箱立折300元。消息一出便立即掀起搶購熱潮，網友紛紛直呼：「中秋送這個比月餅還實在！」、「看到首度折價，立刻搬回家，每天一包精神與體力都穩定在線，還順便多買兩箱送給媽媽。」也因此被社群公認為今年「送禮自用最高CP值」首選，兼顧健康與實用性。

▲現場還有「桂格5X參蔘濃縮精華飲」及「桂格雙效活靈芝滋補液」同步下殺。

除了羅漢果新品，現場還有「桂格5X參蔘濃縮精華飲」及「桂格雙效活靈芝滋補液」同步下殺，滿足消費者從秋冬日常提神補給與中秋送禮的多元需求。無論自用或送禮，都能一次照顧全家人的健康，讓送禮更貼心、實用與有面子。

*係指透過獨家渦流工法，而能釋放最多元人蔘皂苷

**Kantar凱度消費者指數資料指出，桂格人蔘滋補液系列於2006年1月1日至2025年1月1日之 銷售金額為台灣人蔘滋補液市場第一

