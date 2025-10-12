汐止誇張父子！老爸沒駕照還酒駕　兒也喝ㄎㄧㄤ連坐罰

記者張君豪／新北報導

10月7日凌晨3時40分，新北市汐止區汐萬路三段199巷口附近，一對父子酒後駕車外出買消夜，行徑可疑遭警方攔查。經檢測，駕駛吳姓男子酒測值高達0.41mg/L，當場依公共危險罪移送法辦，同車兒子也因「酒駕連坐罰則」遭開罰。警方呼籲，酒後駕車害人害己，乘客未勸阻同樣難逃罰責。

▲吳男酒後駕車遭警方攔下開罰，並依規定上銬逮捕。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

汐止警方表示，當時烘內派出所警員巡邏經過汐萬路三段199巷口，發現一輛白色自小客車行進緩慢、車行不穩且全程開啟雙黃燈，十分可疑，員警隨即尾隨攔查，於祥雲街一間超商前將車輛攔下盤查，駕駛吳男（63歲）車窗搖下，車內即瀰漫濃烈酒氣。警員詢問吳男是否飲酒，他支吾其詞未正面回答。

警員取出酒測器要求檢測時，吳男更假裝吹氣，企圖矇混，警方當場嚴厲警告，若持續拒測將依規開罰18萬元，吳男這才配合檢測，最終酒測值高達0.41mg/L。此外，吳男不僅酒駕，其汽車駕照早已遭註銷。警方依《刑法》公共危險罪現行犯逮捕，並依《道路交通管理處罰條例》35條酒駕、第21條無照駕駛規定開單告發。

同行的吳男兒子（43歲）雖未駕車，但同樣飲酒且未勸阻父親駕駛，警方依該條例第35條第8項規定，對其開罰6千元以上至1萬5千元以下罰鍰。

汐止警分局強調，酒後駕車是重大違法行為，不僅危及自身安危，更威脅其他用路人安全。警方提醒，年滿18歲的同車乘客若知情未勸阻，也將連帶受罰，呼籲民眾切勿心存僥倖，理性飲酒、拒絕酒駕，共同維護交通安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。



