酒駕累犯撞死婦辯「鄉間小路光線太暗」　法官打臉重判7年10月

▲翁姓男子酒後騎微型電動二輪車撞死婦人，不服嘉義地院國民法官判刑7年10月提上訴，台南高分院駁回上訴維持原判。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

嘉義縣2024年8月發生一起酒駕致死案件，翁姓男子飲用藥酒後，騎乘微型電動二輪車撞倒婦人，造成她顱內出血不治，翁男經嘉義地院國民法官審理，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判刑7年10月，翁不服量刑過重提起上訴，高等法院台南分院9日上午宣判駁回上訴，全案仍可上訴。

判決指出，翁男於2024年8月15日下午飲酒後，於嘉義縣朴子市騎乘微型電動二輪車回家，行經嘉36鄉道時，因酒後注意力渙散，未注意車前狀況，撞上站在路邊的陳姓婦人，致對方倒地重傷，送醫不治。警方到場測得其吐氣酒精濃度達每公升0.91毫克，檢警依公共危險罪嫌將他起訴。

嘉義地院國民法官法庭考量翁男酒駕前科累累、酒測值高、導致一命喪失，認其行為惡性重大，不具情堪憫恕情狀，量處有期徒刑7年10月。翁男上訴主張，事故發生地為光線昏暗之鄉間道路，視線不良，應酌減刑度；且與類似案件相比，刑期偏重。

台南高分院合議庭審酌後指出，翁男既知道路照明不足，仍在飲酒後騎車上路，顯見漠視安全，難以視為有利情狀。再者，其曾多次因酒駕及過失致死受刑罰，顯示對刑罰反應力薄弱，無從輕縱。原審量刑並未違反比例或罪責相當原則，依法駁回上訴。