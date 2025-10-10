　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中警酒駕撞前車！險害孕婦「就地生產」　法官重判不給緩刑

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中一名蔡姓員警7月酒駕上路，追撞一輛載有孕婦的賓士車。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中一名蔡姓員警7月酒駕上路，結果追撞一台載著林姓孕婦賓士車，嚇得林女差點「原地生產」，蔡一度想私了，但林夫堅持報警，案件才因此曝光。台中地院認為，蔡員知法犯法、心存僥倖，且酒測值0.76mg/L不低，判處有期徒刑2月，可易科罰金，不給緩刑，還要併科罰金3萬元。

今年7月11日晚間9時55分左右，蔡男（34歲）開車沿台中市潭子區圓通南路往復興路二段行使，行經路口前，碰撞前方停等紅燈的白色賓士休旅車，導致蔡男車輛車頭受損、賓士車車尾受損，無人受傷。

▲蔡姓員警（左1）被發現有酒駕情況。（圖／ETtoday資料照）

賓士車駕駛為陳姓男子（45歲），當時車內還有產期將至的林姓妻子及1名就讀國小的兒子；根據賓士車行車記錄器，賓士車尾遭撞時，發出碰的一聲，林女也受到驚嚇叫了出來。林女還說，她嚇到「差點原地生產」，而肇事的蔡男一度表示想私下解決，但陳男堅持報警，因此案件才曝光。

全案經警方移送後，檢方起訴聲請簡易判決。中院豐原簡易庭認為，酒駕產生危害、代價極高，已經由媒體、政府宣導，蔡員雖然是初犯，但身為和平分局谷關派出所員警，卻知法犯法，漠視自己跟公眾行車安全。

中院審酌，蔡員酒測值達到0.76，雖於偵查中請求緩刑機會，但蔡員於酒後不思其他交通工具代替，仍駕車且實際發生車禍，其為執法員警，不宜宣告緩刑。全案依公共危險罪處有期徒刑2月、可易科罰金，併科罰金3萬元，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
菲7.4強震狂晃畫面曝光！　民眾尖叫逃
國慶姊弟！台中媽8年前生女寶　弟弟今晨報到
「牙痛男」詭舉雙手攔車被撞　四肢骨折慘死
偷走4千元「佳德鳳梨酥」！　兩手空空逛東區畫面曝光
林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！　應援急下台
檢舉韓星男友酒駕！　女友被發現陳屍家中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄「高挑白衣女」路中間拉裙曼妙跳舞　路人嚇壞急報警

高雄國慶連假首日2火警！甲仙民宅黑煙狂竄　便當店闆娘受傷送醫

狠刺超商女店員30刀！前男友復合不成痛下毒手　判8年賠182萬

誘2少女裸聊「下體塞瓜」流血不能停　噁男19罪重判11年10月

彰化聯結車追尾大貨車！車頭噴落變形駕駛受困　驚悚畫面曝

桃園醉漢騎車上班撞公車「茫到說不出話」　酒測值破表下場曝

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

台中警酒駕撞前車！險害孕婦「就地生產」　法官重判不給緩刑

6國中生自行車出遊！139縣道摔車全身傷　超車同學不慎釀禍

外送員幫轉寄包裹「覺得怪怪的」　下場要關3個月、罰2萬

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

高雄「高挑白衣女」路中間拉裙曼妙跳舞　路人嚇壞急報警

高雄國慶連假首日2火警！甲仙民宅黑煙狂竄　便當店闆娘受傷送醫

狠刺超商女店員30刀！前男友復合不成痛下毒手　判8年賠182萬

誘2少女裸聊「下體塞瓜」流血不能停　噁男19罪重判11年10月

彰化聯結車追尾大貨車！車頭噴落變形駕駛受困　驚悚畫面曝

桃園醉漢騎車上班撞公車「茫到說不出話」　酒測值破表下場曝

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

台中警酒駕撞前車！險害孕婦「就地生產」　法官重判不給緩刑

6國中生自行車出遊！139縣道摔車全身傷　超車同學不慎釀禍

外送員幫轉寄包裹「覺得怪怪的」　下場要關3個月、罰2萬

高雄「高挑白衣女」路中間拉裙曼妙跳舞　路人嚇壞急報警

台灣總人口連21個月負成長　台北市減少率六都最高

郝龍斌喊遭網軍攻擊！　詹江村引王世堅金句酸「哭什麼哭沒出息」

質詢神曲〈沒出息〉爆紅　王世堅：祝大家雙十連假從從容容游刃有餘

高雄國慶連假首日2火警！甲仙民宅黑煙狂竄　便當店闆娘受傷送醫

狠刺超商女店員30刀！前男友復合不成痛下毒手　判8年賠182萬

台韓明星同款快跟上！「花」現 NB 週慶必收鞋款　展演輕盈穿搭攻略　怎麼穿都一搭即配！

誘2少女裸聊「下體塞瓜」流血不能停　噁男19罪重判11年10月

金價太香了！陸最大黃金市場「水貝」料商捲款千萬元…連夜跑路

賴清德雙十講話「未遞出善意橄欖枝」　包承柯：以武謀獨立場沒變

【以為到了瓦甘達】中秋連假網紅黑龍率領甘比亞大軍赴花蓮救災

社會熱門新聞

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

快訊／南港citylink驚傳砍人！19歲男停車場遇襲中刀

神說吸金45億鈔票磚曝光　兩波起訴64人

即／員林國慶夜送肉粽　路線強碰煙火車流

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

即／宮廟姊妹花遭控詐女代書1.6億　3人訊後請回

雄檢抗告成功！三地總裁鍾嘉村2千萬交保翻盤

立委林宜瑾騙助理費　16年詐1412萬慘了

瑞芳礦洞驚見「戴頭燈」人骨　初判死亡逾半年

新北涉虐幼師否認犯案！複訊後3萬元交保

「牙痛男」舉手站路中被撞　四肢骨折慘死

男陳屍瑞芳礦坑成白骨　詭異現場曝

11歲女兒怪怪的！　人夫見「DNA鑑定」崩潰

更多熱門

相關新聞

6國中生自行車出遊　139縣道摔車濺血

6國中生自行車出遊　139縣道摔車濺血

雙十連假首日，一群就讀台中市國中生相約騎單車出遊，行經彰化縣芬園鄉139縣道上發生驚險擦撞意外，一名何姓男學生在超車過程中，與洪姓同學發生碰撞，當場摔車導致腹部、四肢多處擦挫傷，救護人員緊急包紮後送醫救治，所幸意識清楚無生命危險。

運將代駕300萬保時捷突不適自撞

運將代駕300萬保時捷突不適自撞

酒駕2犯改騎腳踏車又被抓　他求情慘敗

酒駕2犯改騎腳踏車又被抓　他求情慘敗

韓國瑜感性喊話：國慶日一起舉著國旗大唱國歌

韓國瑜感性喊話：國慶日一起舉著國旗大唱國歌

妙齡女找不到國慶晚會入口焦急爆哭

妙齡女找不到國慶晚會入口焦急爆哭

關鍵字：

台中酒駕員警孕婦酒測

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面