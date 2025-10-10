台中警酒駕撞前車！險害孕婦「就地生產」　法官重判不給緩刑

▲台中一名蔡姓員警7月酒駕上路，追撞一輛載有孕婦的賓士車。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中一名蔡姓員警7月酒駕上路，結果追撞一台載著林姓孕婦賓士車，嚇得林女差點「原地生產」，蔡一度想私了，但林夫堅持報警，案件才因此曝光。台中地院認為，蔡員知法犯法、心存僥倖，且酒測值0.76mg/L不低，判處有期徒刑2月，可易科罰金，不給緩刑，還要併科罰金3萬元。

今年7月11日晚間9時55分左右，蔡男（34歲）開車沿台中市潭子區圓通南路往復興路二段行使，行經路口前，碰撞前方停等紅燈的白色賓士休旅車，導致蔡男車輛車頭受損、賓士車車尾受損，無人受傷。

▲蔡姓員警（左1）被發現有酒駕情況。（圖／ETtoday資料照）



賓士車駕駛為陳姓男子（45歲），當時車內還有產期將至的林姓妻子及1名就讀國小的兒子；根據賓士車行車記錄器，賓士車尾遭撞時，發出碰的一聲，林女也受到驚嚇叫了出來。林女還說，她嚇到「差點原地生產」，而肇事的蔡男一度表示想私下解決，但陳男堅持報警，因此案件才曝光。

全案經警方移送後，檢方起訴聲請簡易判決。中院豐原簡易庭認為，酒駕產生危害、代價極高，已經由媒體、政府宣導，蔡員雖然是初犯，但身為和平分局谷關派出所員警，卻知法犯法，漠視自己跟公眾行車安全。

中院審酌，蔡員酒測值達到0.76，雖於偵查中請求緩刑機會，但蔡員於酒後不思其他交通工具代替，仍駕車且實際發生車禍，其為執法員警，不宜宣告緩刑。全案依公共危險罪處有期徒刑2月、可易科罰金，併科罰金3萬元，可上訴。