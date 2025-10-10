　
社會 社會焦點 保障人權

酒駕2犯改騎電動腳踏車又被抓　他控「不教而殺」被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）因酒駕騎車被逮2次，他以為「只是酒後不能騎機車上路」，於是改騎電動腳踏車，結果又挨罰。阿榮被法院判處4個月有期徒刑，他上訴聲稱這是「不教而殺」，希望能獲得緩刑的機會，但日前還是被台東地院法官裁定駁回。

▲桃園市謝姓男子對女性友人持續追求，多次到工作地點送美食、簡訊問候均未果，女子多次向法院聲請保護令，但謝男依然持續騷擾。（示意圖／視覺中國CFP）

▲阿榮酒駕被逮2次，改騎電動腳踏車又被查獲酒駕。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿榮在判決書中主張，他因為酒駕騎車被逮，一心以為只是酒後不能騎機車上路，所以改騎電動腳踏車，哪知道電動腳踏車也不行，「俗謂不教而殺」，他有心悔過仍然觸法，情有可原，況且距離上一次酒駕已經超過5年，希望法官能給予緩刑的機會，否則一旦入監服刑，家中生活勢必會陷入困境。

台東地院法官表示，阿榮在2013年、2018年間均有酒駕紀錄，而且分別被法院判處有期徒刑2個月、3個月確定，均以易科罰金方式執行完畢，他卻還是不知警惕，再度酒駕上路，第3次酒駕吐氣酒精濃度達每公升0.43毫克，已有危害行車安全之虞。

法官指出，人民原則上不能以「不知法律」為由來免除刑事責任，阿榮第3次酒駕被法院判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，原審量處的刑度並無明顯過重。

至於緩刑的部分，法官認為，阿榮輕忽酒駕的危險性，一犯再犯，雖然距離前案執行完畢已經超過5年，但若他因此獲得緩刑宣告，恐怕與社會大眾之法感情相悖，所以本案不宜宣告緩刑，最終裁定駁回上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

10/08

469 1 5118 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

瑞芳牛伏礦坑驚見「戴頭具」白骨！　疑淘金喪命
曝T12整合進度給輝達！　蔣萬安樂觀：只剩3到4個地主了
快訊／國慶夜送肉粽！　路線恐強碰看煙火車流
快訊／南港citylink驚傳砍人！　19歲男中刀濺血
胡瓜怒寄存證信函給民視！　爆要掰了《大集合》原因曝
新壽稱「新新併」是強迫解約　蔣萬安冷笑：T17、18不容許沒
美魔女「穿國旗比基尼」慶國慶　嗨喊：我心裡的驕傲信念

