衝總統府！喬治亞萬人反政府示威　警射催淚瓦斯水砲趕人

▲數萬人響應在野陣營號召，揮舞國旗與歐盟旗幟上街頭遊行示威。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

喬治亞執政黨喬治亞之夢（Georgian Dream）在4日地方選舉中獲得壓倒性勝利，同日數以萬計的民眾響應在野陣營「拯救民主」的號召，揮舞國旗與歐盟旗幟在首都特比利西（Tbilisi）街頭遊行示威，並試圖闖入總統府，安全部隊見狀發射催淚瓦斯以及高壓水砲驅散群眾，導致27人受傷送醫。

????In Tbilisi, police have begun a violent crackdown on protesters https://t.co/cn7EZo3dn8 pic.twitter.com/U5Z3TLCGzQ — NEXTA (@nexta_tv) October 4, 2025

法新社、BBC等報導，執政黨喬治亞之夢在去年大選中獲勝，但自那時起國家陷入政治不確定狀態，親歐盟的反對派認定選舉遭竊，指控執政黨試圖引導國家傾向俄羅斯，偏離加入歐盟的目標。

在這次的地方選舉中，反對派基本上抵制地方選舉，根據中央選舉委員會數據顯示，在近75%投票所完成開票後，喬治亞之夢在全國所有地方議會都取得多數席次，得票率超過80%，執政黨候選人更在各城市首長選舉中全面獲勝。

▲▼ 部分示威者遊行至總統府企圖強行闖入，與警方爆發衝突。（圖／路透）

數以萬計的群眾響應在野陣營，聚集在自由廣場參加「國民大會」示威活動。維權人士布爾楚拉澤（Paata Burchuladze）也出席，並宣讀聲明指控政府不具正當性，宣布權力回歸人民，敦促政府職員遵循民意，即刻逮捕執政黨喬治亞之夢6名高層人士。

隨後部分示威者遊行至總統府企圖強行闖入，與警方爆發衝突，安全部隊發射催淚瓦斯與高壓水砲驅散群眾，抗議民眾則是搭建路障放火焚燒。政府指出，總計21名警力以及6名示威者受傷送醫。

▲▼ 21名警力以及6名示威者受傷送醫。（圖／路透）

布爾楚拉澤等5人遭到逮捕，當局對數百名示威者開出5000拉里（約新台幣5.5萬元）的高額罰單。21歲示威者艾亞（Ia）說，「我想要我的國家回歸正軌，我想要過上平靜生活，也希望那些被非法監禁、身陷囹圄的朋友能夠獲得自由」。

這次的示威活動發生在近幾個月當局對活動人士、獨立媒體和政治反對派進行鎮壓之後，目前大多數親西方反對派領導人都已被關押。

▼ 喬治亞萬人示威。（圖／路透）