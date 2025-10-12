南加州直升機墜毀！　失控「狂轉撞樹」畫面曝光

▲南加州海灘直升機墜毀。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國南加州11日發生一起驚險墜機事故，一架直升機原本在海灘上空飛行，卻突然失去控制開始急速旋轉，最後高度驟降，撞進一排棕櫚樹與太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）旁的樓梯之間，現場民眾全程目睹，畫面震撼。

根據《美聯社》報導，這起事件發生在當地著名的杭亭頓海灘（Huntington Beach），依據多段上傳至網路的影片顯示，有架直升機在空中不斷順時針旋轉，接著朝沙灘邊緣急墜，最終卡在棕櫚樹間。

NEW: Man nearly gets crushed by a helicopter that crashed in Huntington Beach, California.



"I was literally underneath the helicopter as it crashed. My life flashed before my eyes," the man posted.



The helicopter crashed next to the Pacific Coast Highway near the bridge… pic.twitter.com/6d58umdRJA — Collin Rugg (@CollinRugg) October 11, 2025

杭亭頓海灘消防局（Huntington Beach Fire Department）表示，事故造成5人送醫，其中2人是直升機內的乘客，已被安全救出，另外3名在街上的行人也受傷，但目前尚未公布傷勢細節。

消防局指出，這架直升機與當地一年一度的Cars N Copters慈善活動有關，活動原定於週日舉行。至於墜機原因，目前尚未對外公布。