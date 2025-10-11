台南仁德老婦呼吸衰竭倒地！　歸仁高救隊視訊醫師院前插管救命

▲台南市仁德區老婦人突發呼吸衰竭，歸仁高級救護隊透過視訊醫療成功施行院前插管。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市仁德區10日驚傳一起高齡長者突發心肺功能停止案件，消防局指揮中心立即派遣仁德消防分隊與歸仁高級救護隊雙軌出勤，EMT-P蘇士雄、林群祐兩名高級救護技術員在現場施行高級救命術，同步指導家屬進行DACPR（電話指導心肺復甦術），爭取寶貴時間。

救護人員到場後評估發現，老婦恢復生命跡象但呼吸功能嚴重衰退，血氧僅48%。高救人員立即以甦醒球協助人工呼吸，使血氧提升至約85%。考量患者仍有呼吸衰竭風險，若未及時確保氣道通暢，恐因缺氧造成生命危險。經兩名EMT-P人員冷靜判斷，向家屬說明病情並建議施行院前氣管內插管，家屬同意後，立即透過視訊連線奇美醫院陳怡婕醫師，在醫師遠端指導下完成插管作業。

插管成功後，患者血氧迅速回升至100%，呼吸狀況明顯改善，充分展現「雙軌救護制度」在院前急救中的專業價值與關鍵作用。患者後送醫院後已轉入加護病房觀察，意識與呼吸功能逐漸恢復。

消防局長李明峯表示，第一線救護人員展現專業沉著與醫療團隊緊密合作，體現消防人員在緊急救護上的高水準能力。第五大隊長陳坤宗指出，台南市近期修訂救護指引並強化技術訓練，此次為首例院前插管成功個案，象徵市府推動高級救護能量的成果，為市民生命安全再添保障。