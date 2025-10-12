馬太鞍溪便道中午起放寬車種通行　全程限速30公里

▲馬太鞍溪便橋第一階段涵管便道，10月10日下午3點正式開放通車。（圖／公路局提供）

記者周湘芸／台北報導

交通部公路局表示，台9線232k馬太鞍溪河床涵管便道，將自今天中午12時起放寬管制車種，從原先僅開放5噸以下小型車，放寬為「全聯結車」以外所有車種，限速30公里，若上游降雨或水位達預警或警戒值時，將隨時預警性封閉。

公路局表示，台9線馬太鞍溪橋河床涵管便道已於10日提前搶通開放通行，昨天經辦理重車及甲類大客車試行駛，並觀察車行軌跡，現場評估涵管及路基穩定性良好。經昨天辦理便道（既有道路）二處路口改善完成後，滾動檢討放寬管制，以利救災及通行。

公路局指出，因應便道安全管理的需求，已將中央氣象署雨量站及雷達回波強度等相關氣象情資，納入封路管理機制滾動調整，水位計設置於涵管便道及上游2公里處，可即時監測水位變化，並已於南、北二端堤頂上設置CCTV，以即時影像監看河床水位變化及便道通行狀況；另於便道堤頂上24小時配置監看警戒人力，全時監控上游的降雨與河川水位變化。

公路局表示，第一階段的涵管便道通車目標已完成，後續第二階段鋼便橋預計明年1月底前完成。目前涵管便道供緊急有條件通行，遇有上游降雨或水位上升達預警或警戒值時，將隨時預警性封閉，如因施工需要也有可能部分時段管制通行。

▲台9線232k馬太鞍溪河床涵管便道，將自今天中午12時起放寬管制車種。（圖／公路局提供）