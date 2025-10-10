馬太鞍溪便道下午3點通車　公路局：鋼便橋明年1月底前完工

▲馬太鞍溪橋涵管便道今下午通車。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

中斷17天的花蓮馬太鞍溪橋搶通，在公路局日夜搶修下，馬太鞍溪涵管便道今天(10日)下午3點通車，初期限定小型車和搶救災車輛通行，速限30公里。公路局表示，後續第二階段的鋼便橋將於10月15日進場施工，明年1月底前完成，永久橋梁改建將於116年完工通車。

台9線馬太鞍溪橋遭沖毀後，台9線交通中斷需改道花46線箭瑛大橋、193線及台11甲線，原本500公尺距離增加到20公里，且道路狹小擁塞，往來不便。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在公路局全力動員日夜搶修下，並克服河川水位、水量不斷變動的施工環境，完成數度水路改道及三道涵管埋設，各種大型機具輪番進場，今日下午3點開放通車，比預定10月15日通車的目標，大幅提前5天。

▲馬太鞍溪橋涵管便道今下午通車。（圖／公路局提供）

公路局表示，涵管便道因連絡道路路寬不足，採南下、北上分離方式設置，且單向行駛。河中涵管便道寬度6公尺，南下線位於原橋上游約240公尺處、北上線位於原橋下游約35~90公尺。

其中南下線入口為台9線231k+724，出口233k+047，北上線入口233k+423，出口231k+724，限5噸以下小型車通行，限速30公里/小時。通車初期先開放小型車、自行車、行人及搶救災車輛通行，公路局後續將視通車情形滾動檢討逐步放寬。

▲馬太鞍溪橋涵管便道今下午通車。（圖／公路局提供）

公路局指出，目前第一階段的涵管便道通車目標已完成，後續第二階段鋼便橋將於10月15日起進場施工，預計明(115)年1月底前完成。長期的重建方案，已同時辦理設計工作，以115年底前先完成北上線永久橋梁供雙向通行，並以116年全橋改建完成為目標。

目前涵管便道供緊急有條件通行，公路局說明，一旦遇有上游降雨或水位上升達預警或警戒值時，將隨時可能預警性封閉，如因施工需要亦有可能部分時段管制通行，要請用路人配合現場指揮人員及牌面導引行車。