田納西州炸藥廠「爆炸後衛星圖」曝　警：失聯18人無生還希望

▲田納西州巴克斯諾特鎮（Bucksnort）一家炸藥工廠10日清晨發生大爆炸。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國田納西州巴克斯諾特鎮（Bucksnort）一家炸藥工廠10日清晨發生大爆炸，當地官員11日證實，失聯的18人已無生還希望，現場搜救行動正式轉為遺體鑑定階段。

亨弗里郡（Humphreys County）警長戴維斯（Chris Davis）在記者會上沉痛表示，「我們可以假定他們已經罹難。」他指出，爆炸發生於10日早晨，現場殘骸與碎片四散，「這是我們社區的一場重大損失。」

現場一片廢墟 DNA鑑定辨識罹難者

這起意外發生在「精準能量系統公司」（Accurate Energetic Systems）總部廠區，佔地約約5平方公里，主要生產軍用與航太炸藥及爆破拆卸材料。爆炸威力驚人，連數英里外的民宅都感受到強烈震動。

戴維斯指出，已派出超過300名人員搜索現場，「我們幾乎走遍整個廠區，但沒有找到任何生還者。」他說，目前正透過DNA檢測辨識遺體，「考慮到現場危險性與破壞程度，進度必須放慢。」

▲爆炸發生前的廠區衛星照。（圖／路透）



公司聲明哀悼員工 原因仍待調查

精準能量系統公司發表聲明稱，這起事件是一場「悲劇性的意外」，並感謝第一線救難人員的努力，「我們的心與祈禱與所有受此事件影響的家庭、同事與社區成員同在。」

然而，戴維斯強調，目前仍無法排除任何可能性，「我不能確定是否涉及他殺，調查可能需要幾天、幾週，甚至幾個月。」

包括聯邦調查局（FBI）、菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）等多個單位皆已介入調查。由於現場仍存有爆裂物與彈藥，搜索過程異常艱難。

2014年就曾爆炸 釀1死3傷

據當地媒體報導，該公司工廠曾於2014年發生小型爆炸，造成1死3傷。這次事故規模遠超過過往，已成為當地數十年來最嚴重的工業災難之一。