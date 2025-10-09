白牌計程車桃機非法攬客！拒檢催油門撞警跑了　這下慘了

▲白牌計程車周姓男子今年1月間在桃園機場非法載運泰國籍旅客，欲離去時被航警攔查，另名洪姓攬客業者與員警拉扯，周男猛踩油門逃逸，過程中衝撞航警倒地受傷。（資料照／記者沈繼昌攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市周姓男子今年1月間駕駛白牌計程車，在桃園機場非法載運泰國籍旅客打算離去時，被航警攔查，另名洪男子則坐在副駕駛座與員警發生拉扯，周男猛踩油門逃逸，過程將航警衝撞倒地，導致四肢與胸部等多處擦挫傷，案經航警局調閱監視畫面查獲2人到案；桃檢偵結依妨害公務罪嫌將2人提起公訴。

檢警調查，47歲的周姓男子以駕駛白牌計程車為業，洪姓男子則為機場非法攬客業者，今年1月2日下午1時許，洪男招攬3名泰籍旅客上車，欲離去時被航警局保安大隊曾姓員警察覺上前攔查，周、洪2人為求兔脫，坐在副駕駛座洪男催促周男加速離去，過程中導致航警員警被衝撞與拉扯後倒地，周、洪等人則趁隙逃逸，導致航警局保大曾姓員警四肢與胸部等處有擦挫傷勢，航警局事後調閱監視畫面查出周、洪2人涉案。

桃檢複訊時，被告周、洪2人坦承犯行，航警局則提供現場監視畫面截圖、員警職職報告與醫院診斷證明佐證，檢方偵結依妨害公務罪嫌起訴；另2人涉及肇事逃逸罪嫌，檢方認為被告2人是拒絕警方查緝才故意衝撞員警逃離現場，並不構成刑法肇事逃逸罪。