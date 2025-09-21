　
女乘客被甩出「黃牛特斯拉」　本尊曝最新狀況：以為會死在台北

▲警連開8槍女乘客被甩出特斯拉「癱軟倒地爬行逃生」。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

網搜小組／劉維榛報導

桃園機場第一航廈外昨20日發生槍響，43歲蔡男開著「特斯拉黃牛車」因違反攬客，加上拒檢又試圖衝撞，航警隨即拔槍轟8槍制止並送辦，事後以15萬元交保。衝突過程中，一名港籍女乘客被甩出車外，險遭車子輾過，而她本尊也回報平安，但也驚恐坦言「那一刻以為會死在台北...哭哭」。

一名女網友在Threads表示，這位香港女乘客是為了到美術館辦事，當天處理完就會搭機回去，所幸本尊事後傳訊息向原PO報平安，人已經回到香港，醫師說沒有骨折、只有皮外傷，特別感謝原PO當下救援與陪伴，「妳還未把我拉出之前，我有一刻以為自己就這樣死在台北...哭哭」。

而原PO想藉此呼籲，這起黃牛駕駛意外，該正視的問題，應該是對國外旅客進行用車安全的宣導，可惜這方面的宣導似乎有些薄弱。

最後，原PO也希望能表揚最先衝上先救援的「紅帽大哥」，影片中，當下港籍女乘客摔在地上不知所措，是「紅帽大哥」上前把她拉到安全範圍，隨後原PO才上前幫忙，「他可能沒有脆，我想公開表揚他比較主要，我只是協助而已。」

▲▼ 桃園機場開槍 特斯拉司機被逮 。（圖／讀者提供）

▲特斯拉司機遭航警被逮。（圖／讀者提供）

回顧這起意外，洪姓、周姓員警在桃園機場攔查列管違規攬客業者，當時蔡姓男子正駕駛特斯拉，準備搭載剛落地的港籍女遊客，員警見狀上前要求停車受檢，蔡男因心虛拒檢試圖駕車逃跑，造成女子摔落在地，差點被車輛輾過，一旁旅客見狀立刻上前幫忙把女子拉到安全處。

然而蔡男甚至試圖加速衝撞員警、警車，為了現場人員安危，員警遂拔槍對空鳴槍後朝輪胎射擊，一共開了8槍，接著把蔡男從車內拉出壓制，但過程中蔡男依舊不願乖乖就範，最後在支援警力協助下將他上銬帶走。

桃園地檢署複訊桃機載客黃牛蔡姓犯嫌，認為蔡男行為有損國際形象，依駕駛動力交通工具妨害公務及過失傷害，諭知以15萬元交保。

※本文獲jc_studio.manman授權提供。

在 Threads 查看
09/21

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

特斯拉機場航警黃牛乘客香港白牌報平安影片

