　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

青島「保時捷美女銷冠」被合成AI不雅片　她怒喊：對造謠者宣戰

▲牟小姐多次拿下銷售王的稱號。（圖／翻攝自小紅書）

▲牟小姐多次拿下銷售王的稱號。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

山東青島一名保時捷銷售中心員工牟小姐先前因亮麗外型，加上出色的工作業務能力，多次在網上爆紅，不過卻也數度遭到黃謠攻擊。她近日在社群平台上控訴，有人利用AI技術惡意合成不實影片及不雅內容，散播誹謗性資訊，對她造成嚴重影響。她強調，影片「百分之百是偽造的」，並宣稱將「對造謠者宣戰」。

據《羊城晚報》報導，牟小姐表示，這段時間不僅出現大量惡意影片，還接到頻繁的騷擾電話，微信上也不斷收到陌生帳號申請好友，嚴重干擾她的生活。

▲▼青島保時捷美女業務又拿下銷冠。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼牟小姐多次遭網友攻擊，出色的業務成績非靠實力獲得。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼青島保時捷美女業務又拿下銷冠。（圖／翻攝自小紅書）

據悉，牟小姐早在9日便在社群平台發文，透露收到網友傳來「不合適內容」，已將對方封鎖，並附上部分聊天截圖。

她10日再度發文，公開在派出所報案的照片，表示網路上流傳的多段不雅影片皆為AI合成，內容與她容貌部分相似，藉此誹謗、侮辱並散播不雅訊息，甚至有不法人士洩露她的電話與微信帳號。

▲▼青島保時捷美女業務又拿下銷冠。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼牟小姐表示，已報警處理。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼青島保時捷美女業務又拿下銷冠。（圖／翻攝自小紅書）

牟小姐指出，這些影片均由不法分子透過非法手段製作，目前已委託律師團隊進行證據保全與公證，並向公安機關報案，要求依法追究相關人員的民事與刑事責任。

她呼籲大眾，不要觀看、下載或轉發相關影片，同時懸賞徵集線索，盼能找出主要散播源頭，「提供關鍵證據者，我將以個人名義重謝。」警方也提醒，AI 合成影片涉及侵犯肖像權與名譽權，網路用戶切勿以身試法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女遭詐1.6億墜亡！　生前絕望求助「母娘」影片曝光
蔡瑞雪日本逛街穿太低胸！「掉出超兇上圍」被拍
外媒爆蘋果下週有「大動作」　M5晶片產品突襲問世
台男首爾當街遭逮捕！　「狂揍11歲女」離譜畫面曝
台北馬路突多出「一大塊藍色方格」　交通局解答

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

駕訓班男教練名叫「甄嬛」　無奈認：母親比較想生女兒

陸公安懸賞18名我軍方心戰人員　國台辦：正義之舉！必遭法律嚴懲

青島「保時捷美女銷冠」被合成AI不雅片　她怒喊：對造謠者宣戰

許家印勞斯萊斯「幻影」被接管！車牌號碼「HD3333」有玄機

天王刷新場館紀錄！　「周杰倫」上海演唱會單場觀眾數破6萬人

中共黨媒批賴清德國慶演說　把「鏟子超人」作為包裝政績工具

北京故宮建院100週年！明清住24代皇帝…從皇家禁苑到世界博物館

中國十一長假消費年增2.7%　旅遊興旺電影遇冷

國台辦前副主任仇開明　轉任海協會副會長

宗馥莉辭去娃哈哈董事長職位！將經營自有品牌「娃小宗」

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

駕訓班男教練名叫「甄嬛」　無奈認：母親比較想生女兒

陸公安懸賞18名我軍方心戰人員　國台辦：正義之舉！必遭法律嚴懲

青島「保時捷美女銷冠」被合成AI不雅片　她怒喊：對造謠者宣戰

許家印勞斯萊斯「幻影」被接管！車牌號碼「HD3333」有玄機

天王刷新場館紀錄！　「周杰倫」上海演唱會單場觀眾數破6萬人

中共黨媒批賴清德國慶演說　把「鏟子超人」作為包裝政績工具

北京故宮建院100週年！明清住24代皇帝…從皇家禁苑到世界博物館

中國十一長假消費年增2.7%　旅遊興旺電影遇冷

國台辦前副主任仇開明　轉任海協會副會長

宗馥莉辭去娃哈哈董事長職位！將經營自有品牌「娃小宗」

台中男「超巨油壓剪」偷土地公4面金牌價值19萬　躲摩鐵被逮

公車站牌「隱藏功能曝光」　秒查餘額、加值！一票人不知：太酷了

駕訓班男教練名叫「甄嬛」　無奈認：母親比較想生女兒

嫩模花蓮外拍攝影師「硬餵FM2迷姦」慘染性病崩潰提告　判決結果曝

陸公安懸賞18名我軍方心戰人員　國台辦：正義之舉！必遭法律嚴懲

獨／男攀東卯山東南稜失聯47天成乾屍　跑山獸：跌落時應已罹難

前主播昔「半夜氣到離家出走」　回家驚見前夫叫外送：要不要吃？

姆巴佩連10場進球！法國3比0輕取亞塞拜然　全勝領跑小組

繼輝瑞後「AZ也讓步」！　川普：美國人將拿到難以想像的折扣

9上臨危受命代打敲安！　桃猿大物何品室融談初登季後賽

【雷虎小組壓軸衝場】噴彩煙飛越總統府！ 巨幅國旗空降民眾驚呼連連

大陸熱門新聞

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

快訊／賴清德國慶談「擴軍備戰」　國台辦：帶來災難

連假吃太多！趵突泉錦鯉被餵成「豬鯉」

48歲男地下室刷油漆「中毒身亡」

許家印勞斯萊斯「幻影」被接管！

國台辦批賴清德演說破壞和平　陸委會回應

陸商務部：對美船舶收取船舶特別港務費

陸可控「核聚變」發電再突破！核電股大漲 BEST設備關鍵部件交付

老虎溝山難罹難台灣人　為台灣工廠台幹

孕婦被老公推下懸崖　努力6年「終於離婚」

宗馥莉辭娃哈哈董座！將經營「娃小宗」

連續出招！　陸宣布對「鋰電池生產設備」實施出口管制

北京故宮建院100週年！明清曾住24代皇帝

更多熱門

相關新聞

藍控中國瘋傳「郝龍斌吻柳采葳」深偽片　吳思瑤聲援：譴責不法變造

藍控中國瘋傳「郝龍斌吻柳采葳」深偽片　吳思瑤聲援：譴責不法變造

國民黨主席候選人郝龍斌日前爆料，境外勢力網軍介入國民黨主席選舉，超越所謂民進黨「1450」的戰力。藍營媒體人趙少康今（11）日也召開記者會直指中國介選，更散播郝龍斌與議員柳采葳擁吻的AI影片影響選情，國安單位應調查。對此，綠委吳思瑤表示，非常同情郝龍斌、柳采葳被AI深偽變造影片，也嚴正譴責不法變造犯罪者。自己也曾幾度被惡意deepfake接吻影片，影片透過TikTok大量傳送，與今天郝/柳的深偽影片手法一致，高度雷同。

中共「AI主播」介入藍營選舉？　張亞中：候選人應聲明未受境外協助

中共「AI主播」介入藍營選舉？　張亞中：候選人應聲明未受境外協助

她出國用ChatGPT規劃行程「大踩雷」！

她出國用ChatGPT規劃行程「大踩雷」！

北京故宮建院100週年！明清曾住24代皇帝

北京故宮建院100週年！明清曾住24代皇帝

輝達「兩難夾擊」　CNN：川普下重手恐反噬

輝達「兩難夾擊」　CNN：川普下重手恐反噬

關鍵字：

保時捷銷售冠軍不雅影片AI青島

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

即／萊萊磯釣場外海潛水團3女　緊抓漁網獲救

啦啦隊女神「遮整臉」救災超低調！

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

開出140億解約金？新壽董事長回應了

「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

于朦朧第2瘋傳是他！同劇男星直播「比6手勢」吃紅蛋糕

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

山友攀東卯山失聯47天　80米深谷尋獲已死亡

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面