青島「保時捷美女銷冠」被合成AI不雅片　她怒喊：對造謠者宣戰

▲牟小姐多次拿下銷售王的稱號。（圖／翻攝自小紅書）

記者廖翊慈／綜合報導

山東青島一名保時捷銷售中心員工牟小姐先前因亮麗外型，加上出色的工作業務能力，多次在網上爆紅，不過卻也數度遭到黃謠攻擊。她近日在社群平台上控訴，有人利用AI技術惡意合成不實影片及不雅內容，散播誹謗性資訊，對她造成嚴重影響。她強調，影片「百分之百是偽造的」，並宣稱將「對造謠者宣戰」。

據《羊城晚報》報導，牟小姐表示，這段時間不僅出現大量惡意影片，還接到頻繁的騷擾電話，微信上也不斷收到陌生帳號申請好友，嚴重干擾她的生活。





▲▼牟小姐多次遭網友攻擊，出色的業務成績非靠實力獲得。（圖／翻攝自小紅書）

據悉，牟小姐早在9日便在社群平台發文，透露收到網友傳來「不合適內容」，已將對方封鎖，並附上部分聊天截圖。

她10日再度發文，公開在派出所報案的照片，表示網路上流傳的多段不雅影片皆為AI合成，內容與她容貌部分相似，藉此誹謗、侮辱並散播不雅訊息，甚至有不法人士洩露她的電話與微信帳號。

▲▼牟小姐表示，已報警處理。（圖／翻攝自小紅書）

牟小姐指出，這些影片均由不法分子透過非法手段製作，目前已委託律師團隊進行證據保全與公證，並向公安機關報案，要求依法追究相關人員的民事與刑事責任。

她呼籲大眾，不要觀看、下載或轉發相關影片，同時懸賞徵集線索，盼能找出主要散播源頭，「提供關鍵證據者，我將以個人名義重謝。」警方也提醒，AI 合成影片涉及侵犯肖像權與名譽權，網路用戶切勿以身試法。