國際

赴日注意！東京街頭「鼠輩橫行」咬傷人　這些地方被點名

▲▼赴日注意！東京街頭「鼠輩橫行」咬傷人　這些地方被點名（圖／翻攝IG@yogitutty）

▲一名來自杜拜的女遊客在新宿街頭被老鼠咬傷。（圖／翻攝IG@yogitutty）

記者吳美依／綜合報導

日本東京驚傳「老鼠危機」，一名來自杜拜的女遊客9日在新宿街頭遭老鼠咬傷，當場流血如注、送醫治療，相關影片在社群媒體瘋傳。

女遊客「Tutku」在Instagram發布影片顯示，老鼠出現在人潮眾多的東京街頭道路中央，被行人用腳踢開，甚至直接翻找垃圾。

「Tutku」也用鏡頭記錄下自己遭老鼠攻擊的心路歷程，她被咬傷之後大量出血，甚至沾染鞋子與馬路，立即送醫治療1小時後才返回住處，但腳背留下明顯咬痕和瘀青。

「Tutku」當時正從飯店出來走在路上，卻被突然竄出來的老鼠咬住腳。她表示，「東京稱不上是個乾淨的地方。東京黑幫（老鼠）毀了我的一天」，並且形容這次經驗非常可怕。

▲▼赴日注意！東京街頭「鼠輩橫行」咬傷人　這些地方被點名（圖／翻攝IG@yogitutty）

▲女遊客直呼這個經驗非常恐怖。左圖已經黑白處理。（圖／翻攝IG@yogitutty）

《產經新聞》等日媒報導，新宿與澀谷等東京都心區域近期頻繁有老鼠出沒，相關災情持續增加。廚餘增加、深夜營業店家林立、街頭垃圾等問題是主要原因。也有居民表示，雖然東京以乾淨城市聞名，但觀光區鼠患問題早已存在。

老鼠可能傳播漢他病毒、鉤端螺旋體病等致命疾病，鼠類數量激增已對公共衛生構成嚴重威脅，當局必須儘速擬定對策。

