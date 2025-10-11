女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名孫姓女代書1日墜樓身亡，家屬指控母親生前遭到鳳山「紫靈宮」孫姓宮主姊妹設局，聯手房產代銷業者話術母親，母親向40多位親友借錢湊出1.6億元，最終還不出債務走上絕路。孫姓死者的友人提供當時孫女找上女住持求助的24秒影片，以及尊稱女住持「母娘」卻疑似反被恐嚇的絕望對話，希望神隱的吳姓代銷「踹共」。

56歲孫姓女代書是「紫靈宮」信徒，並尊稱宮廟孫姓女住持為「母娘」，5年多以來共計捐獻給該廟300多萬元，孫姓死者的女兒先前召開記者會控訴，孫姓女住持姊妹倆看準母親感情、家庭不順遂，以「母娘指示」幫兒女增加福報為由，聯手一名吳姓代銷業者話術母親投資，鼓吹她借貸並向40多位親友借錢，總計1.6億元。

▲女代書起初有分得利息，但後來不了了之。（圖／記者許宥孺翻攝）



家屬聲淚俱下控訴，吳姓代銷業者起初還會按月支付1.5%利息，帳款由孫姓姊妹拆帳後分款，但母親出資最多卻拿最少，甚至今年7月已不再按月給付，導致母親被人追債，車子賣掉、房子被法拍，不僅身家全部賠進去，母親也走上絕路。

▲孫姓女代書（綠衣）和受害者找上母娘（左1)求助。（圖／記者許宥孺翻攝）



事後孫姓代書的友人組成自救會，希望能找上吳姓代書要回投資錢，也盼能替孫女討回公道。根據友人提供的畫面，今年6月26日晚上，孫姓代書和友人前往紫靈宮找孫姓女住持，希望能找到吳姓代銷業者喬債，不過孫姓女主持態度強硬，只用手指頭不斷比劃著。

孫女當著眾人面前斥責女代書：「人家律師都有寄給妳了，你全部的謊話一直講一直講，人家律師都出面了，而且人家律師都出函了」。女代書則面露不解：「我打電話都不接，妳說我說了什麼謊話？」孫姓女主持則反問：「妳自己知道啊！」不過影片僅24秒，無法完整還原當時對話。

但友人另再提供孫姓女主持恐嚇孫姓死者的對話音檔，當時女住持強調：「他之前有還你啊！有還一些，有算利息啊！」女代書問：「有還多少啦？」女住持撂下狠話：「我不管啦我不知道，反正你們的事情，我就是跟妳講這樣，妳要說到紫靈宮來，好啦沒關係，我就道上的兄弟最喜歡證據啦。」女代書絕望之際仍尊稱女住持一聲母娘：「我們很多家庭都要破碎了，母娘妳還在講這種話......」最後疑似講不下去，女代書最後走上絕路。

▲專案小組拘提孫姓女住持到案。（圖／記者許宥孺翻攝）



▲女住持的妹妹、妹妹兒子也到案說明，3人訊後飭回。（圖／記者許宥孺翻攝）



針對整起糾紛，警方9日下午拘提孫姓女宮主、宮主妹妹以及其子陳姓男子到案說明，對於有借款詐欺疑慮的300多萬元部分進行釐清，並由檢察官親自到場指揮偵辦，釐清孫姓死者捐獻給該廟香油錢的金錢流向。檢察官訊問犯罪時程與內容後，認為仍有事件待查，全案偵訊後，檢方深夜將孫嫌等3人飭回，案件依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會： 自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995