　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名孫姓女代書1日墜樓身亡，家屬指控母親生前遭到鳳山「紫靈宮」孫姓宮主姊妹設局，聯手房產代銷業者話術母親，母親向40多位親友借錢湊出1.6億元，最終還不出債務走上絕路。孫姓死者的友人提供當時孫女找上女住持求助的24秒影片，以及尊稱女住持「母娘」卻疑似反被恐嚇的絕望對話，希望神隱的吳姓代銷「踹共」。

56歲孫姓女代書是「紫靈宮」信徒，並尊稱宮廟孫姓女住持為「母娘」，5年多以來共計捐獻給該廟300多萬元，孫姓死者的女兒先前召開記者會控訴，孫姓女住持姊妹倆看準母親感情、家庭不順遂，以「母娘指示」幫兒女增加福報為由，聯手一名吳姓代銷業者話術母親投資，鼓吹她借貸並向40多位親友借錢，總計1.6億元。

▲▼女代書遭詐1.6億元墜樓身亡。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女代書起初有分得利息，但後來不了了之。（圖／記者許宥孺翻攝）

家屬聲淚俱下控訴，吳姓代銷業者起初還會按月支付1.5%利息，帳款由孫姓姊妹拆帳後分款，但母親出資最多卻拿最少，甚至今年7月已不再按月給付，導致母親被人追債，車子賣掉、房子被法拍，不僅身家全部賠進去，母親也走上絕路。

▲▼女代書遭詐1.6億元墜樓身亡。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲孫姓女代書（綠衣）和受害者找上母娘（左1)求助。（圖／記者許宥孺翻攝）

事後孫姓代書的友人組成自救會，希望能找上吳姓代書要回投資錢，也盼能替孫女討回公道。根據友人提供的畫面，今年6月26日晚上，孫姓代書和友人前往紫靈宮找孫姓女住持，希望能找到吳姓代銷業者喬債，不過孫姓女主持態度強硬，只用手指頭不斷比劃著。

孫女當著眾人面前斥責女代書：「人家律師都有寄給妳了，你全部的謊話一直講一直講，人家律師都出面了，而且人家律師都出函了」。女代書則面露不解：「我打電話都不接，妳說我說了什麼謊話？」孫姓女主持則反問：「妳自己知道啊！」不過影片僅24秒，無法完整還原當時對話。

但友人另再提供孫姓女主持恐嚇孫姓死者的對話音檔，當時女住持強調：「他之前有還你啊！有還一些，有算利息啊！」女代書問：「有還多少啦？」女住持撂下狠話：「我不管啦我不知道，反正你們的事情，我就是跟妳講這樣，妳要說到紫靈宮來，好啦沒關係，我就道上的兄弟最喜歡證據啦。」女代書絕望之際仍尊稱女住持一聲母娘：「我們很多家庭都要破碎了，母娘妳還在講這種話......」最後疑似講不下去，女代書最後走上絕路。

▲▼專案小組拘提孫姓宮主等3人到案。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲專案小組拘提孫姓女住持到案。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼專案小組拘提孫姓宮主等3人到案。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女住持的妹妹、妹妹兒子也到案說明，3人訊後飭回。（圖／記者許宥孺翻攝）

針對整起糾紛，警方9日下午拘提孫姓女宮主、宮主妹妹以及其子陳姓男子到案說明，對於有借款詐欺疑慮的300多萬元部分進行釐清，並由檢察官親自到場指揮偵辦，釐清孫姓死者捐獻給該廟香油錢的金錢流向。檢察官訊問犯罪時程與內容後，認為仍有事件待查，全案偵訊後，檢方深夜將孫嫌等3人飭回，案件依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會： 自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女遭詐1.6億墜亡！　生前絕望求助「母娘」影片曝光
蔡瑞雪日本逛街穿太低胸！「掉出超兇上圍」被拍
外媒爆蘋果下週有「大動作」　M5晶片產品突襲問世
台男首爾當街遭逮捕！　「狂揍11歲女」離譜畫面曝
台北馬路突多出「一大塊藍色方格」　交通局解答

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中男「超巨油壓剪」偷土地公4面金牌價值19萬　躲摩鐵被逮

嫩模花蓮外拍攝影師「硬餵FM2迷姦」慘染性病崩潰提告　判決結果曝

獨／男攀東卯山東南稜失聯47天成乾屍　跑山獸：跌落時應已罹難

花蓮機車擦撞自小客！噴飛驚悚畫面曝光　騎士昏迷急送醫

快訊／連假攀七星山男子突倒地...無呼吸心跳　送醫搶命中

桃園阿姨遛狗不繫繩！愛犬亂衝害騎士雷殘　路人急報案

2歲童打40通119消防局快崩潰　台東今年已接近萬通無效報案

國1民雄段大貨車失控撞護欄！側翻躺邊坡草叢　57歲男送醫

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

毒駕惡男生活好滋潤！開BMW、腳踩6千喬丹鞋　2罪移送地檢署

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

台中男「超巨油壓剪」偷土地公4面金牌價值19萬　躲摩鐵被逮

嫩模花蓮外拍攝影師「硬餵FM2迷姦」慘染性病崩潰提告　判決結果曝

獨／男攀東卯山東南稜失聯47天成乾屍　跑山獸：跌落時應已罹難

花蓮機車擦撞自小客！噴飛驚悚畫面曝光　騎士昏迷急送醫

快訊／連假攀七星山男子突倒地...無呼吸心跳　送醫搶命中

桃園阿姨遛狗不繫繩！愛犬亂衝害騎士雷殘　路人急報案

2歲童打40通119消防局快崩潰　台東今年已接近萬通無效報案

國1民雄段大貨車失控撞護欄！側翻躺邊坡草叢　57歲男送醫

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

毒駕惡男生活好滋潤！開BMW、腳踩6千喬丹鞋　2罪移送地檢署

台中男「超巨油壓剪」偷土地公4面金牌價值19萬　躲摩鐵被逮

公車站牌「隱藏功能曝光」　秒查餘額、加值！一票人不知：太酷了

駕訓班男教練名叫「甄嬛」　無奈認：母親比較想生女兒

嫩模花蓮外拍攝影師「硬餵FM2迷姦」慘染性病崩潰提告　判決結果曝

陸公安懸賞18名我軍方心戰人員　國台辦：正義之舉！必遭法律嚴懲

獨／男攀東卯山東南稜失聯47天成乾屍　跑山獸：跌落時應已罹難

前主播昔「半夜氣到離家出走」　回家驚見前夫叫外送：要不要吃？

姆巴佩連10場進球！法國3比0輕取亞塞拜然　全勝領跑小組

繼輝瑞後「AZ也讓步」！　川普：美國人將拿到難以想像的折扣

9上臨危受命代打敲安！　桃猿大物何品室融談初登季後賽

大人版〈釣魚記〉來了！　哥哥姐姐跳「花手+台客舞」

社會熱門新聞

即／萊萊磯釣場外海潛水團3女　緊抓漁網獲救

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

山友攀東卯山失聯47天　80米深谷尋獲已死亡

高雄男55刀爆頭砍死麻吉二審結果曝

薇閣中學「5男2女搞出人命」　校友慘了

楊宗緯貴人！　中山區角頭「空董」病逝

即／捷運新埔站手扶梯突故障　多年跌倒

高雄男墜12樓爆頭亡

單親雙寶爸「6天全台騙800萬」　打苦情牌賠到脫褲沒用

兒子「千萬結婚基金」被騙中風　準媳婦跑了

高雄男墜樓亡留字條「生前疑遭詐騙」家屬相驗

即／台中毒駕惡男出院了！衝進茶行「母子1死1傷」

男子探母路上擦撞重機又撞護欄　送醫不治

南投國慶煙火出事！空拍機墜砸中男童

更多熱門

相關新聞

高雄女行人闖紅燈遭飛車衝撞！頭傷插管搶救

高雄女行人闖紅燈遭飛車衝撞！頭傷插管搶救

高雄市三民區今（11）日清晨發生一起車禍，一名85歲女子闖紅燈穿越馬路時，遭到一部機車高速衝撞，2人當場噴飛，其中女行人頭部創傷，目前在醫院插管急救。

多嘴勸他別抽菸！高雄男騎士遭尾隨自摔

多嘴勸他別抽菸！高雄男騎士遭尾隨自摔

高雄男墜樓亡留字條「生前疑遭詐騙」家屬相驗

高雄男墜樓亡留字條「生前疑遭詐騙」家屬相驗

假修繕真詐騙！台南學甲警逮捕「工程詐欺」通緝犯

假修繕真詐騙！台南學甲警逮捕「工程詐欺」通緝犯

詐騙再升級！他被騙百萬揭洗腦3步驟

詐騙再升級！他被騙百萬揭洗腦3步驟

關鍵字：

高雄投資詐騙母娘紫靈宮代書

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

即／萊萊磯釣場外海潛水團3女　緊抓漁網獲救

啦啦隊女神「遮整臉」救災超低調！

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

開出140億解約金？新壽董事長回應了

「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

于朦朧第2瘋傳是他！同劇男星直播「比6手勢」吃紅蛋糕

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

山友攀東卯山失聯47天　80米深谷尋獲已死亡

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面