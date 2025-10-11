勸他別抽菸！男騎士被皮卡尾隨狂追　衝上人行道慘摔全身傷

記者許宥孺／高雄報導

高雄市新興區昨（10）日晚間發生一起車禍，一名騎士於路口左轉時，不慎自撞人行道花盆，身體多處擦挫傷。員警到場時，騎士控訴，事發前曾勸阻一名皮卡車駕駛別在車內抽菸，卻被對方追逐，警方認為駕駛恐涉致生公眾往來危險，將通知駕駛到案說明。

▲▼男騎士高速撞進一家當舖門口，人行道上的花盆都撞倒了。（圖／記者許宥孺翻攝）



事發在10日深夜11點45分，警消獲報，新興區八德路、民族二路口發生交通事故。救護人員到場時，發現一名男騎士倒在騎樓下，肢體多處擦挫傷，經現場包紮處置後，男子表示不需就醫。

警方調查，當時18歲蔡姓男子騎乘騎車沿八德一路東向，左轉行駛到民族二路口時，不慎自撞上人行道上的花盆。蔡姓男騎士表示，事故發生前，他曾勸阻一部皮卡車駕駛，不要在車內抽菸，雙方發生爭執，他騎乘機車離開後，駕駛便尾隨追在他後面。

▲騎士自撞前曾被一部皮卡車尾隨追逐。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方調閱監視器後，發現皮卡車雖然有尾隨行為，不過在事故發生前就不見車輛蹤跡，不排除是事故前就已離去，但也有可能是見機車失控後才離開現場。

不過皮卡車追逐行為是事實，警方表示，恐已涉刑法第185條「以他法致生公眾往來危險」罪嫌，將調閱沿線監視器影像，待釐清相關行車動態後，通知涉事車輛駕駛到案說明，並彙整相關事證，函送地檢署偵辦。