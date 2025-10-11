快訊／台中毒駕惡男出院了！衝進茶行「母子1死1傷」　正面曝光

記者許權毅、黃資真／台中報導

台中市西區五權路9日凌晨發生一起嚴重車禍！43歲劉姓男子吸食毒品開車上路，衝進一家茶行，造成睡夢中的87歲老闆娘慘死、61歲張姓兒子受傷，一度陷入昏迷的劉男經搶救後恢復意識，並製作筆錄完畢。今(11日)上午12時15分劉男治療完畢後出院，移送地檢署複訊，這名惡男的正面也曝光！

▲台中43歲劉姓男子毒駕撞進茶行釀母子1死1傷，今天中午出院。（圖／記者許權毅攝，下同）



稍早劉男坐著輪椅、戴著口罩現身，只見他身上與臉部皆有明顯傷口，並在員警攙扶下緩慢坐進警車內。面對記者詢問「要不要對家屬道歉」，他僅瞄了一眼、未多做回應。

本案發生在9日凌晨3時許，劉男駕駛BMW衝進五權路上一間茶行，衝破大門後一路撞進臥室，當時老闆娘母子仍在熟睡，毫無防備下，睡下鋪的老闆娘因全身多處外傷導致休克死亡，張姓兒子則因睡上鋪逃過一劫，僅頭部擦傷。

肇事劉男也因顱內出血一度陷入昏迷，經抽血採尿後，驗出劉男有安非他命陽性反應，且車上查獲到含有依託咪酯的電子煙，經搶救一夜後恢復意識，並製作筆錄完畢。經查，劉男有毒品、詐欺、偽造文書、槍砲等多項前科，而劉男吸毒是否與造成車禍有因果關係仍待釐清。