前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

總統府資政、前行政院長張俊雄上月27日辭世，享壽87歲，追思告別式今（11）日上午10點在高雄市立殯儀館景行廳舉行，諸多政商人士前往致意。總統賴清德也親臨現場頒發總統府褒揚令，追悼民主英雄的一生，感念其功在民主、功在國家，他的離開是台灣的損失。

▲總統府資政、前行政院長張俊雄告別式今日上午於高雄市立殯儀館舉行。（圖／記者吳世龍攝）

典禮今日上午10點開始，總統賴清德、前總統陳水扁、前總統蔡英文、前副總統陳建仁，歷任行政院長游錫堃、謝長廷、蘇貞昌、高雄市長陳其邁、地方仕紳皆親臨追思會場，追念張俊雄前院長對台灣自由、民主與人權發展的卓越貢獻。蔡英文向遺孀朱阿英握手致意時，遺孀忍不住情緒落淚，蔡英文則抱著她安慰。

▲前總統蔡英文致意時，遺孀朱阿英痛哭，蔡英文擁抱安慰。（圖／翻攝直播）



賴清德全程以台語致詞，他表示，今日懷抱著欽佩、感恩和不捨的心情參加張前院長的告別式，眾所周知，張俊雄是在日本時代出生在嘉義市的基督教長老家庭，他的一生是非常虔誠的基督教徒。張俊雄從小就聰明過人，大學考上台灣大學法律系，畢業後就高中當年律師高考金榜狀元，堪稱是好人才。

賴清德感念道，張俊雄有愛心、有勇氣，他常說，人生的價值不在得到多少，而是付出多寡，他長期支持弱者做愛心，並參與民主活動，美麗島事件他挺身而出並擔任辯護律師，展現台灣人的勇氣，也展現台灣人面對挑戰時同心協力的志氣。

▲賴清德總統頒發褒揚令。（圖／翻攝直播）



▲賴清德追悼張俊雄的一生，讚他功在民主、功在國家。（圖／記者吳世龍攝）

賴清德指出，張俊雄在1983年投身民主運動，在高雄得到鄉親支持，連任五屆立委；1986年民進黨創黨時，在戒嚴會抓、會關、會失去生命的時代，他是建黨十人小組的一員，為台灣民主打出重要的一部分，堪稱功在民主、功在國家，他的離開是台灣的損失。

典禮中，賴清德親頒褒揚令，以表彰張俊雄對社會、國家、人民的貢獻。民進黨高雄市黨部主委黃文益擔任呈旗官，歷任行政院長游錫堃、謝長廷、蘇貞昌及高雄市長陳其邁擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別。儀式結束後，隨即舉行告別禮拜。

▲歷任行政院長游錫堃、謝長廷、蘇貞昌及高雄市長陳其邁擔任覆旗官。（圖／記者吳世龍攝）

▼總統府資政、前行政院長張俊雄告別式，民進黨大咖全到場致意。（圖／記者吳世龍攝）