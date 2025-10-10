中國不爽賴清德國慶演說嗆顛倒黑白　外交部反擊：正視歷史事實

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德今（10日）以「變局中奮起的新台灣」為題發表國慶演說，涉及兩岸的篇幅明顯縮短，也未提「兩岸互不隸屬」，但仍引起中國強烈不滿。中國外交部發言人郭嘉昆批評，賴清德顛倒黑白，混淆視聽，翻炒「民主對抗威權」謊言，老調重彈，兜售台獨分裂謬論，再次暴露其冥頑不化的麻煩製造者、危險製造者、戰爭製造者本性。對此，外交部說，兩國對等存在、互不隸屬是國際社會公認事實，呼籲北京當局正視歴史事實。

針對中國外交部對總統賴清德國慶演說的批評，外交部嚴正重申，中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬，是國際社會公認的客觀現狀與事實，也是台灣人民向來的堅定共識。

外交部再次強調，二戰結束後具國際法效力的《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茲坦公告》等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未ㄧ日統治過台灣，更無權在國際社會上代表台灣。外交部呼籲北京當局正視歴史事實，停止扭曲史實，尤其利用所謂3個「80週年」藉機進行統戰與法律戰，意圖否定台灣主權地位，並誤導國際視聽。

外交部說，強烈反對中國不斷惡意扭曲聯合國大會第2758號決議，企圖以此迫使國際接受其謬論，將台灣排除在聯合國體系之外。然而眾所周知，該決議僅處理中國在聯合國的代表權，全文隻字未提及台灣，更未涉及台灣地位，遑論授權中國代表台灣。外交部呼籲國際社會拒絕中國脅迫及肆意惡意扭曲該決議內容，同時支持並正視台灣在國際社會應有的地位與貢獻。

外交部指出，賴總統今天再次強調，民主台灣是印太和平穩定的樞紐，國際社會負責任的一員，將致力維持現狀，守護台海和平穩定，促進區域繁榮發展。外交部也要呼籲中國展現大國應有的負責任態度，理性認清發動侵略為國際社會帶來的災難，停止扭曲聯合國大會第2758號決議以及二戰歷史文件，也停止可能導致兩岸對立升高的惡意攻訐，放棄以武力及脅迫方式改變台海現狀，共同努力維護台海及印太和平穩定，創造人民更多福祉。