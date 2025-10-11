賴清德國慶演說側重民生經濟　小笠原：扭轉執政黨陷入劣勢的作法

▲多次精準預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

針對總統賴清德昨（10日）發表的國慶演說內容，日本學者小笠原欣幸認為，今年沒有對中國提出新的呼籲，屬於力求穩健、基調保守的演說，整體演說給人的印象是側重於經濟與民生方面，他認為，這應該是意識到大罷免運動慘敗、執政黨陷入劣勢的情況下，意圖扭轉局面的作法。

小笠原表示，賴清德總統昨日發表了就職後第2次的國慶演說，與去年相比較，在「歷史觀」的方面，去年賴總統談及對中華民國的歷史觀引發了議論，但今年並未論述歷史觀的部分。

小笠原指出，去年賴總統提到，第二次世界大戰後，守護中華民國的台灣共同記憶，今年則簡化了這部分。另一方面，「終戰80週年」這個呈現台灣史觀的用語則被片段地提及。

小笠原細數，演說中「中華民國」的使用次數，也從去年的8次大幅減少到今年的2次，不包含「中華民國台灣」，而「台灣」的使用次數則約50次左右，大致與去年相同。

在提及「中華民國」的部分，小笠原直指，今年僅有「中華民國國慶」和「中華民國加油」而已，而蔡英文前總統所提出的「中華民國台灣」，雖然有出現了這個用語，但沒有對此論述。

小笠原強調，若每年演說內容都相同會讓人厭倦，因此去年的談話今年沒有出現不足為奇，不過，賴總統的發言在中華民國祖國論、第二次世界大戰戰勝國紀念活動、終戰80週年等方面，在中華民國史觀與台灣史觀之間存在「搖擺」之處。

小笠原說，關於賴清德總統是否推崇「中華民國台灣」的概念也不得而知，但為了鞏固維持現狀的基礎，似乎應該對中華民國派進行更細緻的論述才是？

至於在「中國」的方面，小笠原表示，去年的演說中，賴總統延續就職演說的基調，使用了「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法，但今年並未提及。

小笠原進一步指出，對中國威脅的提及方式也是沿襲過去的方式，沒有出現新的刺激中國的用語，另一方面，也沒有積極呼籲與中國對話的措辭，僅是重申民主台灣對印太地區穩定有所貢獻的既有主張，給人降低調性的感覺。

此外，小笠原說明，賴總統還重申了先前已公布的目標，也就是台灣的國防預算將在明年達到GDP的3%，並在2030年達到GDP的5%，這次新發表的是，飛彈防禦構想「台灣之盾」（T-Dome），雖然沒有詳細說明，但似乎是要在台灣周圍打造防護網。

然而讓小笠原關注的是，去年中國在賴清德總統國慶演說4天後，舉行了大規模軍事演習，今年是否也會舉行大規模軍事演習仍是未知數，有待進一步觀察。

小笠原接著針對「經濟與民生」方面比較分析，賴總統今年談到了表現良好的台灣經濟，並提到今年的成長率上修至5.1%，以及積極擴大半導體與AI產業的國內投資、強化台灣經濟基礎的願景，並表達了以台灣為中心的供應鏈無可取代的自信。

小笠原直指，賴清德總統在這方面也提到了政府免除高中學費、補助私立大學學生學雜費、免除單身租屋者所得稅、育兒津貼等針對年輕族群的政策內容。

小笠原認為，今年的演說既沒出乎意料之外的發言，也沒有對中國提出新的呼籲，屬於力求穩健、基調保守的演說，整體演說給人的印象是避談中國與政治議題，側重於經濟與民生方面。

最後，小笠原判斷，今年演說的調性應該是意識到大罷免運動慘敗、執政黨陷入劣勢的情況下，意圖扭轉局面的作法，這樣的轉變是否能奏效仍是未知數，短期內大概仍會是在野黨主導政局的走向。