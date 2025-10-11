　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德國慶演說側重民生經濟　小笠原：扭轉執政黨陷入劣勢的作法

▲多次成功預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）

▲多次精準預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

針對總統賴清德昨（10日）發表的國慶演說內容，日本學者小笠原欣幸認為，今年沒有對中國提出新的呼籲，屬於力求穩健、基調保守的演說，整體演說給人的印象是側重於經濟與民生方面，他認為，這應該是意識到大罷免運動慘敗、執政黨陷入劣勢的情況下，意圖扭轉局面的作法。

小笠原表示，賴清德總統昨日發表了就職後第2次的國慶演說，與去年相比較，在「歷史觀」的方面，去年賴總統談及對中華民國的歷史觀引發了議論，但今年並未論述歷史觀的部分。

小笠原指出，去年賴總統提到，第二次世界大戰後，守護中華民國的台灣共同記憶，今年則簡化了這部分。另一方面，「終戰80週年」這個呈現台灣史觀的用語則被片段地提及。

小笠原細數，演說中「中華民國」的使用次數，也從去年的8次大幅減少到今年的2次，不包含「中華民國台灣」，而「台灣」的使用次數則約50次左右，大致與去年相同。

在提及「中華民國」的部分，小笠原直指，今年僅有「中華民國國慶」和「中華民國加油」而已，而蔡英文前總統所提出的「中華民國台灣」，雖然有出現了這個用語，但沒有對此論述。

小笠原強調，若每年演說內容都相同會讓人厭倦，因此去年的談話今年沒有出現不足為奇，不過，賴總統的發言在中華民國祖國論、第二次世界大戰戰勝國紀念活動、終戰80週年等方面，在中華民國史觀與台灣史觀之間存在「搖擺」之處。

小笠原說，關於賴清德總統是否推崇「中華民國台灣」的概念也不得而知，但為了鞏固維持現狀的基礎，似乎應該對中華民國派進行更細緻的論述才是？

至於在「中國」的方面，小笠原表示，去年的演說中，賴總統延續就職演說的基調，使用了「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法，但今年並未提及。

小笠原進一步指出，對中國威脅的提及方式也是沿襲過去的方式，沒有出現新的刺激中國的用語，另一方面，也沒有積極呼籲與中國對話的措辭，僅是重申民主台灣對印太地區穩定有所貢獻的既有主張，給人降低調性的感覺。

此外，小笠原說明，賴總統還重申了先前已公布的目標，也就是台灣的國防預算將在明年達到GDP的3%，並在2030年達到GDP的5%，這次新發表的是，飛彈防禦構想「台灣之盾」（T-Dome），雖然沒有詳細說明，但似乎是要在台灣周圍打造防護網。

然而讓小笠原關注的是，去年中國在賴清德總統國慶演說4天後，舉行了大規模軍事演習，今年是否也會舉行大規模軍事演習仍是未知數，有待進一步觀察。

小笠原接著針對「經濟與民生」方面比較分析，賴總統今年談到了表現良好的台灣經濟，並提到今年的成長率上修至5.1%，以及積極擴大半導體與AI產業的國內投資、強化台灣經濟基礎的願景，並表達了以台灣為中心的供應鏈無可取代的自信。

小笠原直指，賴清德總統在這方面也提到了政府免除高中學費、補助私立大學學生學雜費、免除單身租屋者所得稅、育兒津貼等針對年輕族群的政策內容。

小笠原認為，今年的演說既沒出乎意料之外的發言，也沒有對中國提出新的呼籲，屬於力求穩健、基調保守的演說，整體演說給人的印象是避談中國與政治議題，側重於經濟與民生方面。

最後，小笠原判斷，今年演說的調性應該是意識到大罷免運動慘敗、執政黨陷入劣勢的情況下，意圖扭轉局面的作法，這樣的轉變是否能奏效仍是未知數，短期內大概仍會是在野黨主導政局的走向。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄男被拗請客　55刀爆頭砍死麻吉
連父親骨灰甕放哪都不知　柯文哲終於到納骨塔祭拜父親
福建公安部發懸賞公告！　18台灣人照片個資遭公布
快訊／害死騎士！他落跑4hrs被逮　車上搜出一堆毒品
連假狂吃！　醫揭「168 vs 1410斷食法」效果比較
連假探母車禍亡！　驚悚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

父親過世連骨灰甕放哪都不知　柯文哲昨終於到納骨塔祭拜父親

賴清德國慶演說側重民生經濟　小笠原：扭轉執政黨陷入劣勢的作法

郝龍斌怨自家人網軍攻擊「更甚1450」　他酸：終於有國民黨人承認

中國批賴清德成「戰爭製造者」　綠委：出劍的好意思罵用盾的？

賴清德宣布打造「台灣之盾」　美國早知情

綠委批韓國瑜滿嘴抹黑造謠　徐巧芯反酸：事實還不讓人講

「違約成本低到可笑」解約罰金不到4億　議員：該跟擺爛新壽說掰掰

都來了！桃園「國旗屋」升旗　國民黨參選主席4選將拚場

北市府缺工超過8000人！恐衝擊行政效率　人事處曝：國考人數下降

中國不爽賴清德國慶演說嗆顛倒黑白　外交部反擊：正視歷史事實

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

父親過世連骨灰甕放哪都不知　柯文哲昨終於到納骨塔祭拜父親

賴清德國慶演說側重民生經濟　小笠原：扭轉執政黨陷入劣勢的作法

郝龍斌怨自家人網軍攻擊「更甚1450」　他酸：終於有國民黨人承認

中國批賴清德成「戰爭製造者」　綠委：出劍的好意思罵用盾的？

賴清德宣布打造「台灣之盾」　美國早知情

綠委批韓國瑜滿嘴抹黑造謠　徐巧芯反酸：事實還不讓人講

「違約成本低到可笑」解約罰金不到4億　議員：該跟擺爛新壽說掰掰

都來了！桃園「國旗屋」升旗　國民黨參選主席4選將拚場

北市府缺工超過8000人！恐衝擊行政效率　人事處曝：國考人數下降

中國不爽賴清德國慶演說嗆顛倒黑白　外交部反擊：正視歷史事實

台男擇偶夢幻職業「排行超意外」　空姐、模特兒都吃鱉

白目片！騎士路口不禮讓「猛撞救護車慘摔」　受傷倒地恐吊照

南投國慶煙火「根本火災現場」亂成一團！大票遊客轟：爛透了

遭戰力外手機大量未接來電！櫻井周斗差點結束生涯　來台鋼重生

高雄男被拗請客「腳踩脖子」55刀爆頭砍死麻吉　二審仍判無期

父親過世連骨灰甕放哪都不知　柯文哲昨終於到納骨塔祭拜父親

賴清德國慶演說側重民生經濟　小笠原：扭轉執政黨陷入劣勢的作法

郝龍斌怨自家人網軍攻擊「更甚1450」　他酸：終於有國民黨人承認

險變斷頭台！進店才3秒鐵捲門整片砸下來　日料店老闆驚險逃劫

【周焦點】進口休旅折價42萬　入門掀背最低50萬有找　TOYOTA註冊7人座

【總統下令了】菲律賓「7.4強震」狂晃！　餘震不斷...「海嘯將襲」急喊撤

政治熱門新聞

韓國瑜「誤唸講稿」　傍晚貼全文回應

北市議員：是時候跟擺爛的新壽說掰掰了

「台灣之盾」美國早知情

中國不爽賴清德國慶演說狂嗆聲　外交部反擊了

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

綠委批韓國瑜造謠　徐巧芯1句話酸爆

國慶酒會林佳龍餵妻甜蜜蜜　賴清德怕外賓餓到狂推美食

北市府缺工超過8000人！恐衝擊行政效率　人事處曝：國考人數下降

簡舒培問新壽開百億解約　蔣萬安冷回：妳去問它

即／南投國慶焰火20萬人湧現　賴清德、韓國瑜現身

瘋傳7歲女童敗血症病逝！花蓮縣府闢謠

桃園國旗屋升旗　國民黨參選主席4選將拚場

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

韓國瑜國慶致詞轟光電、大峽谷　府方人士：令人意外、遺憾

更多熱門

相關新聞

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

福建省廈門市公安局今（11日）發佈懸賞通告，指稱集徵顏姓男子等18名台灣軍方「政治作戰局心理作戰大隊」（以下簡稱「心戰大隊」）核心骨幹違法犯罪線索，並且公布18個人個資與照片。

中國批賴清德成「戰爭製造者」　綠委：出劍的好意思罵用盾的？

中國批賴清德成「戰爭製造者」　綠委：出劍的好意思罵用盾的？

國道上午防「7處塞車」熱區　國5北上塞到午夜

國道上午防「7處塞車」熱區　國5北上塞到午夜

「台灣之盾」美國早知情

「台灣之盾」美國早知情

綠委批韓國瑜造謠　徐巧芯1句話酸爆

綠委批韓國瑜造謠　徐巧芯1句話酸爆

關鍵字：

賴清德小笠原欣幸國慶台灣

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

開出140億解約金？新壽董事長回應了

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

中國稀土禁令！川普怒了：與習近平見面已無必要

何妤玟單穿蕾絲內衣躺床！　「倒出傲人上圍」深溝全看光

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

壽司吃到飽「只吃料不吃飯」　店家出手

成功高中、中山女高晚自習點心掀羨慕潮

10億財富女神「宣布捐80條棉被到花蓮」

楊宗緯貴人！　中山區角頭「空董」病逝

快訊／米倉涼子爆涉毒　家中發現非法藥物與器具

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面