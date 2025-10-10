國台辦批賴清德演說破壞和平　陸委會籲理性面對台灣主流民意

▲總統賴清德出席雙十國慶大會。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦批評總統賴清德的國慶演說內容破壞台海和平穩定，葬送台灣經濟命脈和發展前景。對此，陸委會10日晚間予以嚴正駁斥，並呼籲中共應放棄僵化的政治思維與對台複合性施壓等負面行徑，理性面對台灣主流民意，與我合法民選政府透過不設前提的溝通對話，共同承擔維護台海和平穩定與區域安全繁榮的責任。

陸委會在新聞稿中提到，賴總統於國慶談話中明確指出，台灣面對世界變局，已更加堅定自我防衛的決心，並採取維護國家主權與確保台灣永續繁榮的必要作為，期待陸方體現大國責任，共同維護印太和平穩定。

▼國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）



陸委會表示，台灣主流民意反對抺煞我國家主權地位的所謂「九二共識」，1971年的聯大第2758號決議全文未提「中華民國」或「台灣」，更無涉台灣主權歸屬的認定，台灣自始從未被中華人民共和國統治，兩岸互不隸屬才是客觀事實及台海現狀。

陸委會說明，賴總統的演說內容是基於客觀事實，展現對維持區域和平穩定的負責態度，而台灣去年的經濟成長率為亞洲四小龍之首，同時也超越了中國，如此亮眼的經濟表現，充分展現出台灣經濟的韌性，反觀中共藉由軍武擴張，不斷在東海、台海、南海製造事端，成為印太區域的麻煩製造者。中國不斷以經濟脅迫、軍機艦擾台等手段恫嚇台灣民眾，不僅無助於中國大陸不斷持續惡化的經濟，也讓兩岸民心越走越遠。

陸委會指出，兩岸關係良性發展是雙方共同的責任，呼籲中共應放棄僵化的政治思維與對台複合性施壓等負面行徑，理性面對台灣主流民意，與我合法民選政府透過不設前提的溝通對話，共同承擔維護台海和平穩定與區域安全繁榮的責任。