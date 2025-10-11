　
國際

才辭職4天！馬克宏任命法總理回鍋　極右派嗆倒閣

▲▼ 法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）辭職 。（圖／路透）

▲前總理勒克努（Sebastien Lecornu） 。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今日宣布，將再度任命4天前才辭職的前總理勒克努（Sebastien Lecornu）組建新內閣，試圖化解政治僵局。但此舉引發反彈，極右政黨「國民聯盟」（RN）揚言提出不信任動議，掀起政壇新風暴。

根據艾里賽宮發布的聲明，馬克宏已正式委託勒克努領導新政府，並授權其重組內閣。勒克努隨後在社群平台X上表示，自己是出於責任感接受這項任命。他認為，當前國家政治危機必須迅速解決，並承諾在年底前全力推動通過預算案。他強調，恢復財政穩定是法國未來發展的首要任務。

同時，勒克努警告，所有希望參與新內閣的人，都需承諾放下2027年總統大選的個人政治企圖。在他的主張中，現階段的政府運作應以國家利益為核心，不容個人野心干擾。但這番言論未能平息外界批評，尤其是來自國民聯盟的強烈反對聲音。

國民聯盟主席巴德拉（Jordan Bardella）斥責馬克宏的決定是一場「荒唐的鬧劇」，並指控勒克努領導的新政府「毫無未來」。巴德拉表示，國民聯盟將立即在國會推動不信任案，試圖推翻這個新成立的政府。法國政局因此陷入更加撲朔迷離的局面。

