「違約成本低到可笑」解約罰金不到4億　議員：該跟擺爛新壽說掰掰

▲台北市政府提供北士科T12基地作為備案選擇，希望把輝達海外總部留在台北市。圖為北士科T12基地空拍。（圖／記者湯興漢攝）



記者董美琪／綜合報導

台北市議員林亮君近日指出，台北市政府應該積極收回北投士林科技園區T17與T18基地的土地，並終止與新光人壽的地上權契約，以促進產業發展，吸引國際企業進駐，提升台北市的經濟動能。

林亮君表示，新光人壽於2021年標得北士科T17與T18基地的50年地上權，但三年過去，該區域仍未開發，土地閒置，浪費了寶貴的開發時間。根據合約規定，新光人壽應於2027年（最遲2029年）取得使用執照，否則市府可解約並罰款。然而，罰金上限僅為3000萬元，遠低於土地閒置所帶來的經濟損失。

此外，林亮君指出，台新人壽與新光人壽的合併案已經完成，合約主體已發生變更，這為市府終止契約提供了法律依據。她認為，市府應該趁此契機，收回土地，並積極招商，吸引國際企業進駐，提升台北市的產業競爭力。

目前，全球知名半導體公司輝達（NVIDIA）已宣布將在北士科設立台灣總部，並表達了對T17與T18基地的興趣。然而，由於新光人壽與市府的合約條款，輝達的進駐計畫面臨困難。林亮君強調，市府應該積極協調，促成輝達進駐，為台北市帶來更多的就業機會和經濟效益。

她呼籲市府應該以市民利益為優先，積極收回土地，終止與新光人壽的契約，並招商引資，為台北市的未來發展鋪路。