台北女租車暴衝「撞進停車場」！柵欄、繳費機全毀　監視器畫面曝

記者閔文昱／綜合報導

昨（7）日下午4點多，台北市松山區寧安街某私立高中的地下停車場發生驚險事故，一輛白色租賃車在駕駛欲進入停車場還車時，疑似恍神失控暴衝，直接撞上停車場進出口柵欄、分隔島設備及繳費機，造成現場一片狼藉。監視器畫面顯示，車輛因撞擊力道過大，車身一度側傾近90度，驚險場面嚇壞目擊民眾。

事故發生時，所幸停車場內無其他車輛或行人，駕駛奇蹟似地毫髮無傷。目擊民眾表示，車輛猛然衝進場面十分驚人，「太誇張了！」有人形容彷彿在玩遊戲般，場面宛如失控的小型事故現場。停車場管理員指出，由於車牌辨識器與進出設備遭撞毀，停車場暫時停止對外開放，臨時來停車的民眾因此無法進入。

▲租賃車失控撞斷柵欄。（圖／翻攝自爆料公社）

據了解，32歲的王姓駕駛疑似因精神不濟或一時恍神才會失控。事後她已前往派出所開立證明書，表示將與停車場協調後續賠償事宜。根據初步評估，事故造成停車場柵欄、測速桿、告示牌等設備全毀，損失金額可能至少達20萬元。

警方表示，事故原因仍待進一步調查釐清，暫時未發現其他刑責因素，將持續追蹤後續賠償與設備修復情況。停車場管理方則承諾，會依檢修結果協助處理，並評估未來改善措施，避免類似意外再次發生。