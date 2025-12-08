Apple Fitness+ 突襲推出　串聯蘋果生態系運動紀錄大升級

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果 8日晚間宣布，Apple Fitness+ 將於15日正式在台灣推出，在這次最大規模擴展使用服務範圍中，台灣、荷蘭、印度、香港、新加坡等 28 個市場將可以正式啟用，每個月將以150元費用提供訂閱，服務將結合整個蘋果生態系裝置，提供更好的運動計畫服務。

▼蘋果在晚間宣布Apple Fitness+ 15日將正式在台灣推出。



Apple 健身科技副總裁 Jay Blahnik 表示：「透過在 Apple 裝置間的順暢整合，Fitness+ 鼓勵使用者每天過得更健康。結合透過 Apple Watch 或 AirPods Pro 3 即時在螢幕上呈現的個人數據，以及能在 iPhone 或 iPad 上隨身使用的便利性，我們為使用者帶來無可比擬的動力。我們非常振奮，能透過迄今規模最大的一次擴展，將這個體驗帶給全球更多使用者。」

隨著這次擴展，全球 49 個國家和地區的使用者可在 iPhone、iPad 和 Apple TV 上使用這項服務的 12 種體能訓練，包括肌力訓練、瑜伽、HIIT、皮拉提斯、舞蹈、健身車、踢拳和冥想，每集長度介於 5 至 45 分鐘。使用者可搭配 Apple Watch 強化 Fitness+ 訓練體驗，或使用 AirPods Pro 3 並直接在螢幕上查看個人測量指標，例如心率、消耗的卡路里、「活動記錄」圓圈的進度2，還有「燃脂進度列3」，讓使用者能將自己的訓練強度與完成同一訓練的他人比較。透過「自訂計畫」，Fitness+ 會依據使用者的體能訓練與冥想偏好，包括最常進行的活動、訓練時長、教練、音樂等，自動建立個人化排程。

與 Apple Music 的深度整合，帶來 Upbeat Anthems、Latest Hits、嘻哈/R&B、Latin Grooves 等振奮人心的音樂類型，使音樂成為 Fitness+ 體驗的關鍵要素。現在，Fitness+ 還新增 K-Pop 音樂類型，進一步點燃訓練氛圍。所有訓練項目都將提供 K-Pop 音樂，並且收錄頂尖藝人的全球熱門作品。

價格與上市日期Apple Fitness+ 以訂閱服務方式提供，價格每月NT$150 或每年 NT$1,190，並可額外與至多五位家庭成員共享。目前，Fitness+ 適用地區包括澳洲、奧地利、巴西、加拿大、哥倫比亞、法國、德國、印尼、愛爾蘭、義大利、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、葡萄牙、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、西班牙、瑞士、阿拉伯聯合大公國、英國和美國。12 月 15 日起，服務地區將新增智利、香港、印度、荷蘭、挪威、菲律賓、波蘭、新加坡、瑞典、台灣、越南，以及其他 17 個國家和地區。德文和西班牙文配音將自 12 月 15 日起提供。Fitness+ 將於明年初在日本推出，並同步提供日文配音。

凡自 Apple 或 Apple 授權經銷商購買可執行最新作業系統軟體的全新 Apple Watch、iPhone、iPad 或 Apple TV，或購買 AirPods Pro 3 或 Powerbeats Pro 2 的顧客，皆可獲得三個月的 Apple Fitness+ 服務。Apple Fitness+ 須使用搭載 iOS 16.1 或以上版本的 iPhone 8 或後續機型；或搭載 watchOS 7.2 或以上版本的 Apple Watch Series 3 或後續錶款，與搭載 iOS 14.3 或以上版本的 iPhone 6s 或後續機型配對使用。



