　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

私聊慘遭同業直播！記者開酸「讓高市早苗支持率慘跌」　下場曝光

▲▼日本自民黨總裁高市早苗7日下午接受媒體聯訪。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本自民黨總裁高市早苗7日下午接受媒體聯訪。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本自民黨新任黨總裁高市早苗當選後，決定任命曾涉政治獻金爭議的萩生田光一（舊安倍派）為代理幹事長，引發公明黨內部不滿，揚言退出自公聯立政權。7日，高市早苗與公明黨黨代表齊藤鐵夫進行會談，豈料在媒體網路直播時，卻有攝影記者戲謔，「我要讓（高市）支持率下跌」，在社群媒體引發譁然。

根據日媒《朝日新聞》，為了穩固動搖中的自公聯立政權，高市早苗7日下午與齊藤鐵夫等公明黨高層進行會談，包括日本電視台、朝日新聞、時事通信社等多家媒體的攝影記者早已在自民黨總部架好攝影機，等待高市早苗接受聯訪，日本電視台更透過YouTube頻道全程直播，由於會談稍有延遲，深知高市不會立刻現身的記者們開始閒聊。

豈料，在《日本電視台》的直播過程中，卻聽到一名中年男性和其他記者們嬉笑怒罵，「我要讓（高市早苗）支持率下降」（支持率下げてやる）、「我只會拍出讓（高市）支持率下跌的照片」（支持率下げる写真しかださね-ぞ）；其他人則回應，「你好過份啊！」

而在此前，還有記者嘲諷高市早苗的保守政治立場，「反正不就又是政治獻金、靖國神社對決的那一套嗎」、「他們戴著耳機聽麻生（太郎）的指令吧」、「遙控」。

事後，日媒《時事通信社》發表聲明，坦承該名中年男性就是他們自家的攝影記者，來自影像中心寫真部。對此，《時事通信社》編輯局長藤野清光給予該名記者「嚴厲處分」，更表示此舉已經損害外界對於報導公正性的信任、更質疑媒體是否保持中立。

該段直播影片經過網友剪輯後放上X、YouTube、Instagram、TikTok等社群與影音平台，導致《時事通信社》的攝影記者與該段不恰當的發言遭到輿論「炎上」，網友們怒批，「這不是在開玩笑」、「無法輕易饒恕」、「不愧是現在的媒體，根本毫無中立和公平可言」、「這個記者瘋了吧」、「這等於是偏頗的報導了」。

▲▼自民黨總裁高市早苗7日與公明黨黨代表齊藤鐵夫進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲自民黨總裁高市早苗7日與公明黨黨代表齊藤鐵夫進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

事後，《日本電視台》更直接將該段YouTube影片的爭議片段編輯刪除。網友嘲諷怒批，「你們透過剪片來毀滅證據」、「影片標題都說是『一刀未剪』，結果是這樣造假喔」。

根據日媒《日刊體育》，曾經擔任東京都知事、厚生勞動大臣的國際政治關係學者舛添要一對於媒體生態不以為然，今（10）日透過X發文痛批，「過去我擔任東京都知事時也遭受同樣的攻擊......他們（媒體記者）以為自己能夠掌控天下，如此傲慢與錯覺正是導致日本衰退的原因。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
熊熊捉姦男友　驚見小三正跪床竟原諒
技師被爆指姦女顧客：沒人會救妳！　連鎖按摩店道歉了
快訊／公明黨退出「自公聯合政府」！　高市首相之路迎危機
快訊／古厝火警　男被磚瓦覆蓋慘死臥室
政府宣布！鏟子超人可全納保　每次3天、保額100萬
朗希封神！達成「連大谷都沒做到的偉業」
國慶發文！男星辣妻解放國旗泳衣　邰智源：台灣生日快樂
遭二度冒名寄恐嚇信！揚言總統府開槍　吳思瑤怒：膽大包天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

幫自己加薪「支持率剩2%」！　秘魯總統被彈劾解職

泰前總理戴克辛「坐牢爽免勞動」！　近況曝：有望任獄中英文教師

飛機燃料只夠撐6分鐘！瑞安航空多次降落失敗　險況曝光

快訊／日本公明黨退出「自公聯合政府」！　高市首相之路迎危機

私聊慘遭同業直播！記者開酸「讓高市早苗支持率慘跌」　下場曝光

加薩停火協議「1年多前就擬妥」　納坦雅胡硬等川普上台

7.4強震狂晃畫面曝光！菲律賓餘震不斷1死　印尼測得17公分海嘯

半夜踹門闖屋「割男友蛋蛋」　她瞇眼燦笑正面照曝光

遭詐騙至柬埔寨！韓大學生「變態級虐待」劇痛慘死　2個月後沒收屍

老公剛買房突不愛洗碗「一進廚房就喊腰痛」　韓人妻找到原因

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

幫自己加薪「支持率剩2%」！　秘魯總統被彈劾解職

泰前總理戴克辛「坐牢爽免勞動」！　近況曝：有望任獄中英文教師

飛機燃料只夠撐6分鐘！瑞安航空多次降落失敗　險況曝光

快訊／日本公明黨退出「自公聯合政府」！　高市首相之路迎危機

私聊慘遭同業直播！記者開酸「讓高市早苗支持率慘跌」　下場曝光

加薩停火協議「1年多前就擬妥」　納坦雅胡硬等川普上台

7.4強震狂晃畫面曝光！菲律賓餘震不斷1死　印尼測得17公分海嘯

半夜踹門闖屋「割男友蛋蛋」　她瞇眼燦笑正面照曝光

遭詐騙至柬埔寨！韓大學生「變態級虐待」劇痛慘死　2個月後沒收屍

老公剛買房突不愛洗碗「一進廚房就喊腰痛」　韓人妻找到原因

首支國中團登國慶舞臺！ 屏東南榮國中行進管樂團震撼府前廣場

新北猴「站貨車車頭」燦笑玩命！離譜畫面曝光　警要開罰了

醫院手術室門口發現9mm子彈　試射確定有殺傷力...找不到主人

營業額翻9倍！南投青農快閃市集3年有成　10／再24啟動

南韓名模被爆秘婚7個月！BTS Jin親自到場主持　大咖男星搶到捧花

胡瓜與民視合約糾紛未解　余天「應該可以降一點」　曝1年未見樂樂

1歲女兒狂說耳朵不舒服！「裡面好像有東西」醫生一掏…佳娜：嚇死了

學者解析賴清德國慶演說！從防衛語言轉向戰略敘事　展現務實包容新格局

幫自己加薪「支持率剩2%」！　秘魯總統被彈劾解職

「滿屌的！」得知林泓弦寫最年輕紀錄　陳傑憲：看到坤宇的影子

【撞擊瞬間曝光】BMW高速「炸進茶葉行」睡夢中母死子傷

國際熱門新聞

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

即／菲律賓7.4強震！日本33地發布「海嘯預報」

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

菲7.4強震狂晃1死　印尼測得17公分海嘯

311地震「女童遺骨」沖到100km外　母還原逃生情況

台男入境日本被捕！走私毒品辯：不知是K他命

搭迪士尼樂園鬼屋設施　女遊客突然死亡

即／菲律賓7.4強震　發布海嘯警報

無業男靠一招騙過外送平台！吃2年霸王餐

即／菲律賓外海規模7.4強震！

更多熱門

相關新聞

即／日本公明黨退出「自公聯合政府」！

即／日本公明黨退出「自公聯合政府」！

日本公明黨代表齊藤鐵夫10日下午與自民黨總裁高市早苗進行關鍵會談後，正式宣布將退出維持逾20年的「自公聯合政府」，震撼日本政壇。齊藤鐵夫在會談中明確表達，由於自民黨在政治獻金醜聞上未能提供令人滿意的回應，公明黨決定結束長期合作關係。

遭詐騙至柬埔寨！韓學生「變態級虐待」慘死

遭詐騙至柬埔寨！韓學生「變態級虐待」慘死

老公買房突然不愛洗碗　人妻找到原因了

老公買房突然不愛洗碗　人妻找到原因了

洗完澡「開門通風」大錯特錯　達人解答

洗完澡「開門通風」大錯特錯　達人解答

公明黨不挺高市早苗！日本聯合政府恐拆夥

公明黨不挺高市早苗！日本聯合政府恐拆夥

關鍵字：

日韓要聞日本自民黨高市早苗攝影記者時事通信社公明黨齊藤鐵夫

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面