私聊慘遭同業直播！記者開酸「讓高市早苗支持率慘跌」　下場曝光

▲日本自民黨總裁高市早苗7日下午接受媒體聯訪。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本自民黨新任黨總裁高市早苗當選後，決定任命曾涉政治獻金爭議的萩生田光一（舊安倍派）為代理幹事長，引發公明黨內部不滿，揚言退出自公聯立政權。7日，高市早苗與公明黨黨代表齊藤鐵夫進行會談，豈料在媒體網路直播時，卻有攝影記者戲謔，「我要讓（高市）支持率下跌」，在社群媒體引發譁然。

根據日媒《朝日新聞》，為了穩固動搖中的自公聯立政權，高市早苗7日下午與齊藤鐵夫等公明黨高層進行會談，包括日本電視台、朝日新聞、時事通信社等多家媒體的攝影記者早已在自民黨總部架好攝影機，等待高市早苗接受聯訪，日本電視台更透過YouTube頻道全程直播，由於會談稍有延遲，深知高市不會立刻現身的記者們開始閒聊。

豈料，在《日本電視台》的直播過程中，卻聽到一名中年男性和其他記者們嬉笑怒罵，「我要讓（高市早苗）支持率下降」（支持率下げてやる）、「我只會拍出讓（高市）支持率下跌的照片」（支持率下げる写真しかださね-ぞ）；其他人則回應，「你好過份啊！」

高市さんの記者会見待ちで記者が



「支持率下げてやる」

「支持率下げる様な写真しか出さねぇぞ」と発言



オールドメディアの実態がこれだ



こいつらにとって都合の良いものを作られ、見せられてる



こうした偏向報道により俺らは

今まで踊らされてきた



pic.twitter.com/l3jk1naEFe — ヒロ (@16230218cozy) October 7, 2025

而在此前，還有記者嘲諷高市早苗的保守政治立場，「反正不就又是政治獻金、靖國神社對決的那一套嗎」、「他們戴著耳機聽麻生（太郎）的指令吧」、「遙控」。

事後，日媒《時事通信社》發表聲明，坦承該名中年男性就是他們自家的攝影記者，來自影像中心寫真部。對此，《時事通信社》編輯局長藤野清光給予該名記者「嚴厲處分」，更表示此舉已經損害外界對於報導公正性的信任、更質疑媒體是否保持中立。

該段直播影片經過網友剪輯後放上X、YouTube、Instagram、TikTok等社群與影音平台，導致《時事通信社》的攝影記者與該段不恰當的發言遭到輿論「炎上」，網友們怒批，「這不是在開玩笑」、「無法輕易饒恕」、「不愧是現在的媒體，根本毫無中立和公平可言」、「這個記者瘋了吧」、「這等於是偏頗的報導了」。

▲自民黨總裁高市早苗7日與公明黨黨代表齊藤鐵夫進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

事後，《日本電視台》更直接將該段YouTube影片的爭議片段編輯刪除。網友嘲諷怒批，「你們透過剪片來毀滅證據」、「影片標題都說是『一刀未剪』，結果是這樣造假喔」。

根據日媒《日刊體育》，曾經擔任東京都知事、厚生勞動大臣的國際政治關係學者舛添要一對於媒體生態不以為然，今（10）日透過X發文痛批，「過去我擔任東京都知事時也遭受同樣的攻擊......他們（媒體記者）以為自己能夠掌控天下，如此傲慢與錯覺正是導致日本衰退的原因。」