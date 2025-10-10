　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

公明黨不挺高市早苗！日本聯合政府恐拆夥　自公2黨魁今會談

▲▼自民黨總裁高市早苗7日與公明黨黨代表齊藤鐵夫進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲自民黨總裁高市早苗（右）與公明黨黨代表齊藤鐵夫（左）將針對是否繼續合作進行會談。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

由自民黨與公明黨共同組成的「自公聯合政府」恐將拆夥，自民黨新任總裁高市早苗與公明黨代表齊藤鐵夫預計10日下午會面，而公明黨也將根據高市對於自民黨內部的派系回扣事件、加強對企業和團體政治捐款監管措施的回應，來決定是否繼續聯合執政，一旦最終協商破裂，公明黨除了退出聯合政府，也不再支持高市早苗。

根據《共同社》報導，高市早苗10日下午將與齊藤鐵夫在國會內舉行關鍵會談，商討兩黨是否持續維持長達26年的執政聯盟關係。公明黨已明確表態，查明自民黨內部派系回扣醜聞以及加強企業團體獻金的規範，是決定是否繼續合作的2大重點，如果高市早苗的回應不符合他們期待，不排除退出執政聯盟，而這也直接決定日本政治版圖的未來走向。

公明黨公開表態，如果兩黨未達成共識，將不會在首相指名選舉中投給高市早苗，要求高市拿出誠意解決黨內政治獻金醜聞。

齊藤鐵夫在9日晚間召開的黨中央幹事會上，已獲得黨內授權決定去留問題。公明黨高層透露，「如果『政治與金錢』問題沒有任何實質進展，就不可能維持聯合政府關係。」這項強硬表態也顯示，公明黨已對自民黨的貪腐問題失去耐心。

高市早苗在9日晚間電視節目中表示，「我們已經攜手合作26年了，會努力儘快制定出政策合意文書。」試圖挽回合作關係。

一旦公明黨選擇退出聯盟，在國會未獲得過半席次的自民黨將面臨單獨組閣的困境，政權營運勢必雪上加霜。屆時自民黨將被迫尋求與其他在野黨的合作，政治運作複雜度大幅提升。更嚴重的是，原定選出石破茂首相繼任者的臨時國會召集時間，恐將延後至20日以後，造成政治空白期拉長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「牙痛男」詭舉雙手攔車被撞　四肢骨折慘死
偷走4千元「佳德鳳梨酥」！　兩手空空逛東區畫面曝光
林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！　應援急下台
檢舉韓星男友酒駕！　女友被發現陳屍家中
雷虎小組壓軸衝場！　場面震撼民眾驚呼
清境農場人潮湧入！　山坡滿滿遊客
菲7.4地震「相當62.5顆原子彈」　專家：不排除有8.0主

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

半夜踹門闖屋「割男友蛋蛋」　她瞇眼燦笑正面照曝光

遭詐騙至柬埔寨！韓大學生「變態級虐待」劇痛慘死　2個月後沒收屍

老公剛買房突不愛洗碗「一進廚房就喊腰痛」　韓人妻找到原因

洗完澡「開門通風」大錯特錯　日本達人：關門乾更快

好想拿和平獎？川普「真實心聲」很意外　歐巴馬罕讚功勞

公明黨不挺高市早苗！日本聯合政府恐拆夥　自公2黨魁今會談

菲律賓「海嘯將襲」急喊撤！達沃市宣布全面停課　總統下令了

搭飛機險遭性侵！　她遭噁男乘客強吻「無處可逃」

諾貝爾和平獎今天頒發！分析「川普獲獎機率」僅4%　是否能成黑馬

加薩90％民宅被毀！重建工作將費時數年　耗資逾530億美元

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

半夜踹門闖屋「割男友蛋蛋」　她瞇眼燦笑正面照曝光

遭詐騙至柬埔寨！韓大學生「變態級虐待」劇痛慘死　2個月後沒收屍

老公剛買房突不愛洗碗「一進廚房就喊腰痛」　韓人妻找到原因

洗完澡「開門通風」大錯特錯　日本達人：關門乾更快

好想拿和平獎？川普「真實心聲」很意外　歐巴馬罕讚功勞

公明黨不挺高市早苗！日本聯合政府恐拆夥　自公2黨魁今會談

菲律賓「海嘯將襲」急喊撤！達沃市宣布全面停課　總統下令了

搭飛機險遭性侵！　她遭噁男乘客強吻「無處可逃」

諾貝爾和平獎今天頒發！分析「川普獲獎機率」僅4%　是否能成黑馬

加薩90％民宅被毀！重建工作將費時數年　耗資逾530億美元

羅伯斯向費城致敬！安慰致命失誤投手柯克林：真的讓人難受

國慶大典與陳水扁、朱立倫互動熱絡　蔡英文：這是展現團結台灣時刻

「甜心主播」當眾掉Nubra！消風照被傳到LINE 傻眼：所有藝人都看到了

彰化聯結車追尾大貨車！車頭噴落變形駕駛受困　驚悚畫面曝

張旭嵐／若輝達沒留在台灣　3方都將成輸家

賴清德喊「變局中奮起新台灣」　藍轟：自我陶醉的國家級脫口秀

國道3起事故釀回堵　下午再一波車潮「9路段易塞」

「新手部長上任滿月！」　李洋曝真實心情：大家的期待都收到了

冷到破紀錄！中國北方暴雨超36小時　居民嘆：秋天已穿羽絨外套

已有2女兒仍被逼生　婆婆狠嗆「不孝」　她崩潰：患上憂鬱症

Lulu狂放閃陳漢典 曝他「私下浪漫告白」

國際熱門新聞

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

即／菲律賓7.4強震！日本33地發布「海嘯預報」

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

台男入境日本被捕！走私毒品辯：不知是K他命

311地震「女童遺骨」沖到100km外　母還原逃生情況

即／菲律賓7.4強震　發布海嘯警報

無業男靠一招騙過外送平台！吃2年霸王餐

搭迪士尼樂園鬼屋設施　女遊客突然死亡

即／菲律賓外海規模7.4強震！

普丁認了　亞塞拜然客機墜毀是俄方有錯

更多熱門

相關新聞

即／菲律賓7.4強震！日本33地發布「海嘯預報」

即／菲律賓7.4強震！日本33地發布「海嘯預報」

日本氣象廳10日上午針對沿岸多個地區發布海嘯預報，指出因菲律賓南部附近發生7.4強震，可能導致日本多地出現輕微海面變動。不過，氣象廳也強調，本次預測的海嘯高度均在0.2公尺以下，預估不會造成任何災害。

北韓雙十黨慶！金正恩承諾：打造人民樂園

北韓雙十黨慶！金正恩承諾：打造人民樂園

直擊／國內政要出席國慶大典　蔡英文、陳水扁咬耳朵長談

直擊／國內政要出席國慶大典　蔡英文、陳水扁咬耳朵長談

搭船援助加薩難民慘了！她遭以軍送變態監獄

搭船援助加薩難民慘了！她遭以軍送變態監獄

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

關鍵字：

政治日本自民黨公明黨日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面