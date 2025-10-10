公明黨不挺高市早苗！日本聯合政府恐拆夥　自公2黨魁今會談

▲自民黨總裁高市早苗（右）與公明黨黨代表齊藤鐵夫（左）將針對是否繼續合作進行會談。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

由自民黨與公明黨共同組成的「自公聯合政府」恐將拆夥，自民黨新任總裁高市早苗與公明黨代表齊藤鐵夫預計10日下午會面，而公明黨也將根據高市對於自民黨內部的派系回扣事件、加強對企業和團體政治捐款監管措施的回應，來決定是否繼續聯合執政，一旦最終協商破裂，公明黨除了退出聯合政府，也不再支持高市早苗。

根據《共同社》報導，高市早苗10日下午將與齊藤鐵夫在國會內舉行關鍵會談，商討兩黨是否持續維持長達26年的執政聯盟關係。公明黨已明確表態，查明自民黨內部派系回扣醜聞以及加強企業團體獻金的規範，是決定是否繼續合作的2大重點，如果高市早苗的回應不符合他們期待，不排除退出執政聯盟，而這也直接決定日本政治版圖的未來走向。

公明黨公開表態，如果兩黨未達成共識，將不會在首相指名選舉中投給高市早苗，要求高市拿出誠意解決黨內政治獻金醜聞。

齊藤鐵夫在9日晚間召開的黨中央幹事會上，已獲得黨內授權決定去留問題。公明黨高層透露，「如果『政治與金錢』問題沒有任何實質進展，就不可能維持聯合政府關係。」這項強硬表態也顯示，公明黨已對自民黨的貪腐問題失去耐心。

高市早苗在9日晚間電視節目中表示，「我們已經攜手合作26年了，會努力儘快制定出政策合意文書。」試圖挽回合作關係。

一旦公明黨選擇退出聯盟，在國會未獲得過半席次的自民黨將面臨單獨組閣的困境，政權營運勢必雪上加霜。屆時自民黨將被迫尋求與其他在野黨的合作，政治運作複雜度大幅提升。更嚴重的是，原定選出石破茂首相繼任者的臨時國會召集時間，恐將延後至20日以後，造成政治空白期拉長。