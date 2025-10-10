雷虎小組壓軸衝場！　5架勇鷹高教機噴彩煙飛越總統府

▲雙十國慶大會，雷虎小組衝場。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

114年中華民國國慶典禮今日登場，今年最受矚目的展演項目包括，陸軍UH-60M黑鷹直升機與CH-47SD契努克運兵直升機在國歌演唱環節吊掛巨幅國旗，飛越總統府前方廣場上空。在國慶大典尾聲，由空軍雷虎小組「勇鷹」高教機五機編隊壓軸出場，機隊施放藍白紅三色彩煙飛越總統府上方，這也是雷虎小組換裝勇鷹高教機後首度在國慶大會亮相、場面震撼，也讓現場民眾驚呼連連。



國慶活動節目規劃序幕暖場、國慶大會、主題表演3階段。序幕暖場由台灣太鼓協會帶來「鴻福齊天 祈鼓獻瑞」，近百人在總統府前擺開陣勢擊打太鼓、場面壯觀；再來由國防部聯合樂隊暨三軍儀隊以「樂儀齊鳴震八方 戮力同心護家邦」為主題，展現精湛操槍技術，並演出2024年世界12強應援歌曲「就一起」。

序幕壓軸由莊敬高職表演藝術科，融合街舞、儀隊、旗隊與鼓號樂隊演出「Taiwan！Beat Up！節奏炸出台灣魂」。

國慶大會階段，國歌領唱由全國學生音樂比賽決賽國小組同聲合唱特優的「彰化縣大村國小合唱團」，以及獲選113年優秀新住民代表及社會團體公益貢獻金質獎代表吳仕玫、陳凱蒂、林采妮共同演唱。

當國歌響起時，陸軍UH-60M黑鷹直升機與CH-47SD契努克運兵直升機吊掛巨幅國旗，飛越總統府前方廣場上空；隨後國慶禮讚，由大村國小合唱團與「唐寶寶大器樂團」演出。

主題表演部分，首先由新北市警察局騎警隊8匹駿馬及憲兵指揮部快速反應連車隊為前導，2025德國萊茵魯爾世大運代表團、成都世運代表團、2025世界少棒聯盟（LLB）世界次青少棒錦標賽冠軍台中市立中山國中棒球隊、威廉波特世界少棒聯盟錦標賽總冠軍台北市立東園國小少棒隊等英雄車隊於主席台前致意。

隨後，美和科技大學熊鷹儀隊結合海軍陸戰隊樂隊，以「熊鷹凌空 樂儀忠誠」為主題演出，象徵勇敢、堅韌與傳承；客委會「台灣細妹．放勢行」，跨界詮釋客家女性生命史與文化韌性；屏東原鄉部落青年會與娜麓灣樂舞劇團，以排灣族拉瓦爾群儀式為靈感帶來演出；桃園市啟英高中與桃園市政府教育局春暉志工跨世代同台登場，結合民間傳統舞段、在地Hip-Hop與改編戰舞。

最後壓軸，由空軍雷虎小組「勇鷹」高教機五機編隊施放藍白紅三色彩煙飛越總統府上方，這也是雷虎小組換裝勇鷹高教機後首度在國慶大會亮相、場面震撼，也讓現場民眾驚呼連連。

▼雙十國慶大會，雷虎小組衝場。（圖／記者林敬旻攝）

▼114年國慶大會，空軍雷虎特技小組衝場。（圖／記者徐文彬攝）