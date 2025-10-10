　
    • 　
>
地方 地方焦點

國慶升旗首度移師新北市美術館　侯友宜：邀民眾欣賞全新展覽 

▲▼ 新北國慶 。（圖／新北市政府）

▲新北市政府今（10）日於新北市美術館舉行國慶升旗典禮，市長侯友宜與市民一同慶祝國慶。（圖／新北市政府提供，下同）

地方中心／綜合報導

新北市美術館自4月25日正式開館以來，已累計逾170萬的活動參觀人次，充分展現「全民美術館」的吸引力與文化能量。今（10）日雙十國慶，新北市政府特別選在美術館舉辦升旗典禮，象徵文化是城市的精神核心。典禮後，侯友宜市長參觀館內展覽，邀請民眾連假期間來看展，感受新北市文化的多元魅力。   侯友宜市長表示，新北市美術館開館半年以來，已成為北臺灣重要的文化地標，不僅展現國際藝術交流的能量，更帶動區域美學與生活教育的深化。今年國慶升旗特別在美術館舉行，象徵文化是城市的靈魂與自信來源，市府將持續推動「全民美術館」理念，讓藝術走進市民生活，也邀請民眾在假期期間前來看展。 

▲▼ 新北國慶 。（圖／新北市政府）

▲侯友宜市長參觀新北市美術館展覽，邀請民眾連假期間來看展。

▲▼ 新北國慶 。（圖／新北市政府）

▲侯友宜市長參觀新北市美術館「建築的恐懼與療癒」展覽。
目前新北市美術館共展出五檔全新展覽，從建築、人文、科技到自然風景，呈現跨領域的創作能量與時代思考。位於6樓的「建築的恐懼與療癒」為跨界合作的建築大展，集結16組國內外建築師與藝術家共同創作，其中包含榮獲第19屆威尼斯建築雙年展「國際精選」特別表揚獎的泰籍建築師布恩森．普瑞姆塔達全新作品〈藥草之廟〉。策展人阮慶岳以四大主題貫穿全場，透過聲音、影像、裝置與構築作品，探討建築如何在恐懼與療癒之間回應人類的情感與生存。

▲▼ 新北國慶 。（圖／新北市政府）

▲新北市美術館目前共展出五檔全新展覽。

4樓「關係場域：90年代新北文化地景」，邀集王福瑞、吳瑪悧、林其蔚、姚瑞中、高俊宏、黃明川與劉振祥等7位藝術家，透過檔案文件、館藏作品與全新製作，重構地方文化記憶與當代地景。香港藝術家個展「楊嘉輝：展亭」，以生成式AI、聲音與影像裝置回溯1964年紐約世界博覽會IBM展館影片〈THINK〉的啟發，重新思考電腦時代至今資料化思維的演進，並反思人工智慧時代下人類感知與觀看的再造。

▲▼ 新北國慶 。（圖／新北市政府）

▲民眾利用國慶連假到新北市美術館，感受藝術與生活的多元魅力。

B1探索基地的「映於自然：胡達華、康添旺雙個展」，兩位藝術家分別以回收金屬釘畫與筆墨風景的不同創作語彙，映照城市與自然的共生關係，呈現多層次的自然想像與心靈風景；「拇指世代：點擊以開啟」則以學齡兒童為對象，結合藝術家與教師共創教案，讓藝術實踐走入校園，展現復興、埔墘、成福國小與多位藝術家合作的「新美館館校計畫」跨界成果。

▲▼ 新北國慶 。（圖／新北市政府）

▲新北市美術館「建築的恐懼與療癒」展覽，集結16組國內外建築師與藝術家共同創作。

新北市文化局表示，新北市美術館透過多元策展與國際合作，展現新北的文化自信與創造力。期間美術館亦推出多場公眾活動，包含講座、導覽及工作坊，相關展覽資訊可至新北市美術館官網(https://ntcart.museum/)查詢。

10/09 全台詐欺最新數據

444 2 0172 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新北市美術館展覽國慶藝術

