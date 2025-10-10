　
國際

南韓軍方：北韓今晚可能舉行「規模龐大」閱兵儀式

▲▼北韓8日晚間舉行建軍節75周年閱兵，金正恩出席主持，不過據傳並無發表演說。（圖／路透）

▲北韓近年來連續多次在深夜舉行閱兵儀式，圖為2023年2月8日晚間建軍節75周年閱兵。（資料照／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓軍方研判，北韓（朝鮮）極有可能於今（10）日晚間舉行朝鮮勞動黨成立80週年閱兵儀式，並已動員包含飛彈在內等多項裝備進行預演。由於北韓近年多次選擇夜間閱兵，外界普遍預期今年閱兵也將於夜間登場。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部10日對外說明，目前北韓正出動導彈及各式軍事裝備進行閱兵典禮預演。南韓軍方指出，「北韓正動員裝備及飛彈進行演練，今晚舉行閱兵儀式的可能性相當高。」

該名人士補充，北韓預計從下午晚些時候降下每小時約1毫米的小雨，氣象條件仍允許閱兵順利進行，但可能對空中力量產生一定影響。

南韓軍方先前已評估，北韓本次閱兵規模將達數萬人。據悉，北韓自2020年10月朝鮮勞動黨創建75週年以來，已連續7次在夜間舉行閱兵儀式，成為金正恩政權近年來一貫的做法，在燈光與煙火效果下強化視覺衝擊與對內凝聚力。

外界特別關注的是，北韓是否會趁此次閱兵對外展示號稱新一代戰略武器的洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-20」。該型飛彈被北韓官媒稱為正在開發中的最新長程打擊能力象徵，若正式亮相，將被視為北韓對外展示核武打擊能力的重要信號。

不過，目前所有疑似參與閱兵的飛彈與重型武器仍被布幕覆蓋，顯示平壤方面有意在典禮正式開始前保密。

南韓軍方強調，將持續透過偵察與監視手段密切追蹤北韓動向，分析閱兵典禮中出現的新型武器與戰略訊息，並與美方交換情報，以防範北韓藉閱兵展示軍事挑釁意圖。

10/09

南韓軍方：北韓今晚可能舉行「規模龐大」閱兵儀式

日韓要聞北韓朝鮮雙十黨慶閱兵火星-20

