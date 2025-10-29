釋憲躺8年！高院重審「中正橋割國旗案」　3人判拘役15天

▲陳儀庭多年前割破國旗，29日被高等法院改判拘役。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

「台灣國」成員陳儀庭、陳妙婷等人，10年前在永和中正橋上割破10多面國旗，法院一審判決無罪。案件上訴高等法院後，高院8年前聲請釋憲，但案子8年來一直沒有動靜，高院日前裁定重新審理，並於今（29日）改判陳女等3人均有罪，各處拘役15日，得易科罰金1萬5000元，全案還可上訴。

本案發生於2015年國慶日，當天凌晨3時許，陳儀庭、陳妙婷與三名友人徐大為、廖安祈及吳馨恩，分持美工刀、剪刀，在連接台北市、新北市的中正橋上，割破橋上所懸掛的10多面國旗，並折斷數根旗桿。警方循線逮捕5人，5人到案後坦承犯案，檢方依照《刑法》侮辱國旗罪提起公訴。

一審新北地院簡易庭認定有罪，分處拘役20天，其中徐、廖兩人放棄上訴，至於原本認罪的陳儀庭3人，則上訴第二審新北地院合議庭，新北地院合議庭認為毀損國旗的行為是為了表達政治意見，此政治性的言論應受《憲法》言論自由的最高度保障，因此逆轉改判3人無罪。

案件再上訴高等法院，高院審理後於2017年11月間裁定停止審理程序，並主動向大法官聲請釋憲。但案件進入大法官審理程序後，卻就此停滯了8年，眼見目前大法官人數不足以做出憲法判決，高等法院於今年8月間又做出裁定，改將本案「重新審理」。

高院重新審理後，於29日做出二審判決。高院指出，「言論自由並非漫無限制，仍有其一定之界限，應受法律制約；此類具政治性質的象徵性言論，為兼顧對國家及公共利益之保護，法律得對政治性言論自由依其傳播方式為合理之限制。因此，中華民國國旗為國家之表徵，褻瀆中華民國國旗形同羞辱中華民國與人民，倘行為人損壞、除去或污辱之國旗，非屬行為人得自由使用、收益、處分，並排除他人干涉，而具有所有權之權能者，實已超出行使言論自由之必要限度」。

高院認為，3人確實成立刑法第160條第1項「毀損國旗罪」，考量本案訴訟繫屬已經超過8年，高院再依照《刑事妥速審判法》規定，予以減刑，最後高院改判陳女等3人各拘役15日、得易科罰金1萬5000元。