賴清德喊讓年輕世代、家庭更有後盾　「這些族群」都免繳綜所稅

記者詹詠淇／台北報導

中華民國114國慶大典今（10日）登場，總統賴清德以「變局中 奮起的新台灣」為題，發表任內第2次國慶演說。賴清德提到，租屋族，政府每年有300億元租金補貼，而單身租屋族年收入62.6萬元、四口之家164.1萬元、三代同堂212.45萬元以下，都可以免繳綜所稅。

賴清德在談話中提到，「台灣是全體台灣人的台灣」，我們很清楚，再怎樣亮眼的經濟表現，都不能忽略這塊土地上的每一個人，經濟發展的果實應該為全民所共享，把「好的數字」變成「好的日子」，不遺漏任何一個人。因此，照顧國人健康，培育年輕人才，給青年世代更好的環境，讓年輕家庭更有後盾，政府責無旁貸！

針對年輕世代的照顧，賴清德表示，我們不僅推動高中職全面免學費，私立大專校院學生，每年3.5萬元學雜費補助，我們的「青年百億海外圓夢基金計畫」，支持15到30歲青年赴海外追夢，也已經上路。

不只如此，賴清德說，租屋族，政府每年有300億元租金補貼，而單身租屋族年收入62.6萬元、四口之家164.1萬元、三代同堂212.45萬元以下，都可以免繳綜所稅。年輕爸媽，我們也給更大的支持。除了推動「0-6歲國家一起養2.0」，提高育兒津貼，增加托育補助，明年開始，生育補助，每一胎加碼補足到10萬元。

賴清德表示，長輩們也不用擔心，明年「長照3.0」就要上路，政府會努力，讓所有長者獲得更便利、更完善的照顧。

賴清德強調，讓每一個國家的主人，無論是小孩、青年、爸爸媽媽、還是阿公阿嬤，都能得到更好的照顧，更有自信地迎向未來，這就是我們的目標！