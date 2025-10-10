　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德喊讓年輕世代、家庭更有後盾　「這些族群」都免繳綜所稅

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

中華民國114國慶大典今（10日）登場，總統賴清德以「變局中 奮起的新台灣」為題，發表任內第2次國慶演說。賴清德提到，租屋族，政府每年有300億元租金補貼，而單身租屋族年收入62.6萬元、四口之家164.1萬元、三代同堂212.45萬元以下，都可以免繳綜所稅。

賴清德在談話中提到，「台灣是全體台灣人的台灣」，我們很清楚，再怎樣亮眼的經濟表現，都不能忽略這塊土地上的每一個人，經濟發展的果實應該為全民所共享，把「好的數字」變成「好的日子」，不遺漏任何一個人。因此，照顧國人健康，培育年輕人才，給青年世代更好的環境，讓年輕家庭更有後盾，政府責無旁貸！

針對年輕世代的照顧，賴清德表示，我們不僅推動高中職全面免學費，私立大專校院學生，每年3.5萬元學雜費補助，我們的「青年百億海外圓夢基金計畫」，支持15到30歲青年赴海外追夢，也已經上路。

不只如此，賴清德說，租屋族，政府每年有300億元租金補貼，而單身租屋族年收入62.6萬元、四口之家164.1萬元、三代同堂212.45萬元以下，都可以免繳綜所稅。年輕爸媽，我們也給更大的支持。除了推動「0-6歲國家一起養2.0」，提高育兒津貼，增加托育補助，明年開始，生育補助，每一胎加碼補足到10萬元。

賴清德表示，長輩們也不用擔心，明年「長照3.0」就要上路，政府會努力，讓所有長者獲得更便利、更完善的照顧。

賴清德強調，讓每一個國家的主人，無論是小孩、青年、爸爸媽媽、還是阿公阿嬤，都能得到更好的照顧，更有自信地迎向未來，這就是我們的目標！

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
444 2 0172 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國慶大典小凸槌　韓國瑜突「眉頭一皺」典禮中斷
賴清德喊讓年輕世代、家庭更有後盾　「這些族群」都免繳綜所稅
男「戴頭燈」陳屍瑞芳礦坑成白骨　詭異現場畫面曝
賴清德國慶演說　喊台灣51次、中華民國2次、中華民國台灣2次
賴清德宣布：加速打造「台灣之盾」　T-Dome嚴密防空系統
顏正國靈堂正式開放「內部照曝光」　第一位到場藝人是她
賴清德：台灣經濟成長率上調到5.1％　亞洲四小龍之首超越中國
全球80%地震都在這裡　氣象署一圖秒懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

賴清德演說兩岸篇幅縮短！通篇未提「互不隸屬」　追求和平為核心

感謝鏟子超人鏟出希望的光！　賴清德讚：那小小多山的國家何等偉大

國慶升旗移師澄清湖！全台首座「高球場變公園」　陳其邁曝關鍵

賴清德喊讓年輕世代、家庭更有後盾　「這些族群」都免繳綜所稅

快訊／賴清德國慶演說　喊台灣51次、中華民國2次、中華民國台灣2次

深耕台灣、鏈結國際　賴清德：三大策略確保中華民國台灣競爭優勢

全文／變局中奮起的新台灣！　賴清德：全球供應鏈地位不可能被取代

不遺漏任何人　賴清德：「讓好數字變成好日子」全民共享經濟果實

賴清德宣布：加速打造「台灣之盾」　T-Dome嚴密防空系統

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝「母睡下鋪慘死」：攔腰斷了

致命的凌晨3:20　砲彈飛車噴進茶葉行　孝子破頭悲喊「媽媽攔腰斷了」　惡劣毒駕男起底

湘荷妹妹大方分享餅乾　下秒轉頭：我吃不完XD

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

賴清德演說兩岸篇幅縮短！通篇未提「互不隸屬」　追求和平為核心

感謝鏟子超人鏟出希望的光！　賴清德讚：那小小多山的國家何等偉大

國慶升旗移師澄清湖！全台首座「高球場變公園」　陳其邁曝關鍵

賴清德喊讓年輕世代、家庭更有後盾　「這些族群」都免繳綜所稅

快訊／賴清德國慶演說　喊台灣51次、中華民國2次、中華民國台灣2次

深耕台灣、鏈結國際　賴清德：三大策略確保中華民國台灣競爭優勢

全文／變局中奮起的新台灣！　賴清德：全球供應鏈地位不可能被取代

不遺漏任何人　賴清德：「讓好數字變成好日子」全民共享經濟果實

賴清德宣布：加速打造「台灣之盾」　T-Dome嚴密防空系統

阿里山公路車禍！大貨車超越遊覽車不慎擦撞　後照鏡全毀畫面曝

冒名吳思瑤！寄送恐嚇信嗆總統府開槍　警查出發信地是境外IP

女研究生畸戀教授「規定親吻額度」　論文被丟地上翻臉告性侵

快訊／午前已飆37.2度　8縣市「高溫警示」

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

男神愛上女總裁！丁一宇手滑熱戀照秒刪　網抓包「放閃女友視角」

60位家長傻眼！男師播片突跳「老司機片單通知」 緊張手一滑：點進去了

美感教育不只在課本　台南校園角落變身孩子的藝術舞台

菲律賓「海嘯將襲」急喊撤！達沃市宣布全面停課　總統下令了

連假「鏟子超人」再赴災區　衛福部提8守則盼志工自我照顧

【泰格與雪兒】搶學伴

政治熱門新聞

賴清德國慶擬宣布打造「台灣鐵穹」防空系統　建置全空層空防

直擊／總統府頂樓「狙擊手」現身！　雙十國慶高規格維安

新壽稱「新新併」是強迫解約　蔣萬安冷笑回應

新壽喊話中央　李四川突破1盲點：不理解

簡舒培問新壽開百億解約　蔣萬安冷回：妳去問它

國民黨主席候選人帶珍奶衝民進黨　「我跟賴清德一樣盼兩岸和平」

獨／國慶政要座位圖曝！　黃國昌、朱立倫坐蔡英文、陳水扁正後方

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

賴清德出席國慶晚會：絕不能放棄主權

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

韓國瑜感性喊話：國慶日一起舉著國旗大唱國歌

快訊／韓國瑜開金嗓唱《國恩家慶》 向鏟子超人、中南部救災朋友致意

冒名「吳思瑤」國慶要總統府開槍　本尊怒報警

直擊／國內政要出席國慶大典　蔡英文、陳水扁咬耳朵長談

更多熱門

相關新聞

全文／變局中奮起的新台灣！　賴清德國慶演說看這邊

全文／變局中奮起的新台灣！　賴清德國慶演說看這邊

中華民國114國慶大典今（10日）登場，總統賴清德以「變局中 奮起的新台灣」為題，發表任內第2次國慶演說，他也以「前進的力量　六大關鍵力」作為貫穿演說的核心元素。賴清德在談話中提到，未來，將採取三大策略，確保中華民國台灣的競爭優勢，包括「擴大投資，深耕台灣」、「深化國際經貿合作，布局全球」以及「打造護國群山，厚植台灣產業實力」。他也強調，「我們有決心透過實力維護和平，我們也深信，實力不只要透過軍力，也要透過全社會的韌性」。

賴清德：三大策略確保中華民國台灣競爭優勢

賴清德：三大策略確保中華民國台灣競爭優勢

賴清德宣布：加速打造「台灣之盾」　T-Dome嚴密防空系統

賴清德宣布：加速打造「台灣之盾」　T-Dome嚴密防空系統

經濟果實全民共享！　賴清德：讓好的數字變成好的日子

經濟果實全民共享！　賴清德：讓好的數字變成好的日子

賴清德向北京喊話：盼中國體現大國責任　放棄武力改變台海現狀

賴清德向北京喊話：盼中國體現大國責任　放棄武力改變台海現狀

關鍵字：

綜所稅賴清德

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　狂吸百萬讚

按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應

薇閣中學校方怒提告！警方出手了

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！

全台一片紅通通　娜克莉也轉彎恐襲沖繩

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

更多

最夯影音

更多
舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」

舒淇.鍾欣凌搶當「最年輕的」　麥克風出問題幽默救場「自己做特效」
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

Lulu讚陳漢典「情緒穩定」從沒發過脾氣！　曝他「浪漫告白」：妳是我想一輩子生活的人

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

男子專心搶救陷爛泥女記者　路人笑喊：我要跟你老婆講

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面