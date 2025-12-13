　
東森消費聯盟表揚大會在台中！匯集500菁英　豪送400萬元禮品

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲東森消費聯盟今天舉辦「年度直銷表揚大會」，現場聚集超過500位聯盟夥伴，場面盛大。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

東森消費聯盟今天（13日）在台中臻愛花園酒店盛大舉辦「年度直銷表揚大會」，以「東森AI領跑．榮耀傑出盛典」為主題，現場聚集超過500位聯盟夥伴，由執行董事王辭笙及營運長陳志昌頒獎，表揚過去1年績優領導人與新晉升領導人，肯定夥伴們的努力與成果，現場氣氛熱烈，充滿榮耀與感動，同時安排價值超過400萬元的禮品抽獎與豐富入場禮大放送，讓夥伴滿載而歸。

本次典禮特別頒發「績優領導人業績前三名」獎項，表彰在業績表現、團隊經營與組織貢獻上皆有亮眼成果的領導人；同時也隆重歡迎多位新晉升領導人，象徵東森消費聯盟直銷體系持續成長、人才不斷湧現。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲現場夥伴熱情參與，會場氣氛熱烈，充分展現東森消費聯盟的凝聚力與向心力。（圖／記者白珈陽攝）

王辭笙受訪表示，年度表揚大會不只是頒獎，更是一場屬於夥伴的榮耀盛典。每一位站上舞台的領導人，都是長期投入、穩健經營的最佳代表，公司對所有夥伴的付出深表感謝，也將持續打造值得信賴的事業平台。

王辭笙進一步指出，AI是東森未來發展的重要方向。透過AI科技的導入，將全面提升營運效率、教育訓練與會員經營能力，協助夥伴在快速變動的市場中掌握先機，強化整體競爭力。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲東森消費聯盟執行董事王辭笙（左）及營運長陳志昌（右）接受媒體訪問。（圖／記者白珈陽攝）

陳志昌說，面對產業升級與消費型態轉變，東森選擇以AI領跑，積極佈局未來，並持續串聯異業合作資源，讓直銷經營更貼近生活、更加好做。陳志昌同時宣布，東森消費聯盟明年度業績目標將挑戰5億元，期盼在全體夥伴的共同努力下，全力衝刺、再創新高。

在掌聲與祝福中，「東森AI領跑．榮耀傑出盛典」圓滿落幕。東森消費聯盟表示，未來將持續以科技為核心、以夥伴為中心，攜手所有直銷夥伴邁向更具規模與價值的新里程。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲東森消費聯盟表揚過去1年績優領導人與新晉升領導人。（圖／記者白珈陽攝）

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

