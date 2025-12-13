西濱快速道路晚間車禍！駕駛閃避不及「撞上一匹馬」地上噴滿血

▲西濱快速道路13日晚間發生一起車禍，駕駛撞上馬匹。（圖／記者楊永盛翻攝）



記者楊永盛、柯振中／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮西濱快速道路13日晚間6點左右驚見2匹馬匹闖入車道，警方先後接獲民眾通報，指稱道路上有馬匹行走影響行車安全，隨後即傳出車輛與馬匹碰撞事故。外埔派出所員警獲報後立即趕赴現場，實施交通管制並進行疏導，防止二次事故發生。

警方初步調查，張姓男子駕駛自小客車沿台61線北上行駛，行經98.6公里處時，因閃避不及撞上行走於快速道路上的馬匹，造成車輛受損。張男臉部及眼部出現擦挫傷，意識清楚，隨後送醫檢查，車上另2名乘客未受傷。

▲▼西濱快速道路13日晚間發生一起車禍，駕駛撞上馬匹。（圖／記者楊永盛翻攝）



遭撞擊的馬匹倒地不起，警方已通報相關單位到場協助後續處理。詳細肇事原因仍待進一步調查，至於馬匹飼主是否涉及管理不當或相關違規情形，警方將函請主管機關依法查處。

竹南分局呼籲，用路人行駛快速道路時應隨時留意前方路況，夜間行車務必減速慢行；同時提醒飼主應善盡看管責任，避免動物誤闖道路，危及用路人及動物自身安全。

▼苗栗西濱快速道路有馬匹奔跑，其中一匹馬遭撞。（圖／翻攝臉書／後龍大小事）

