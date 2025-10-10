　
政治

國慶升旗移師澄清湖！全台首座「高球場變公園」　陳其邁曝關鍵

▲陳其邁將國慶升旗典禮移到澄清湖 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁將國慶升旗典禮移到澄清湖 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

今（10）日國慶日，高雄市政府舉行升旗典禮，不過地點並非市府前廣場，而是首度移師澄清湖畔舉行。市長陳其邁親自主持升旗，他透露這項調整背後的關鍵原因，是希望透過國慶假期，鼓勵市民多運動、親近大自然，「今天把升旗典禮移到澄清湖，最主要也是希望大家利用假期多到郊外走走」。

陳其邁指出，高雄正在推動「果嶺城市」政策，盼藉由綠地、湖泊、公園串聯，打造兼具生態與休憩的永續都市。今天同時也是「高雄果嶺自然公園」正式開園的第一天，早上許多民眾已經入園散步、慢跑，展現城市綠意新風貌。

他強調，高雄未來將包括雙湖公園、果嶺自然公園與澄清湖等綠地加總面積超過400公頃，規模比美國紐約中央公園更大，「我們希望落實自然公約、保持生物多樣性，讓高雄的永續發展有更穩固的基礎。」

高雄市議長康裕成也說這是首次在澄清湖辦國慶升旗典禮，她祝福：「中華民國生日快樂、國運昌隆國泰民安」，同時這場升旗典禮也辦了健走。也讓市民知曉澄清湖風景區已免費開放，10/10起果嶺自然公園也免費開放供市民休憩，兩個綠地加起來比紐約中央公園還要大。真是市民之福。

▲高雄果嶺自然公園 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲園區面積約70公頃，保留原有丘陵起伏地貌，並規劃超過7.2公里步道 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄果嶺自然公園 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲園內共保存2,658株樹木，包括七里香、大葉桃花心木、榕樹與樟樹 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「高雄果嶺自然公園」也在今天正式開放！這片原為澄清湖高爾夫球場的區域，歷經多年整備與轉型，成為全台首座由高球場再生的超級生態自然公園，象徵高雄「綠地新生」政策的重要里程碑。園區面積約70公頃，保留原有丘陵起伏地貌，並規劃超過7.2公里步道，串聯草原、林帶與水塘，整體規模相當於高雄美術館園區外圍的2.3倍。為完善整體遊憩動線，市府也自澄清湖逐步推進通行環境改造，串聯山水綠帶，打造與自然和諧共生的城市開放場域。

原先的高爾夫球場的十八洞化身自然景觀亮點，觀景平台可遠眺北大武山，打造多樣化生態與休憩環境。工務局強調一號果嶺荷花池花葉交織、水鳥悠遊、十號果嶺湖畔落羽松倒映湖水，成為最具人氣的拍照亮點；十五號果嶺稜線高地可見大冠鷲盤旋；十八號果嶺舊發球台改建為觀景平台，可遠眺北大武山與柴山。

▲市長陳其邁跟議長康裕成沿途受到民眾熱烈歡迎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲市長陳其邁跟議長康裕成（紫色衣服）沿途受到民眾熱烈歡迎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

同時園內共保存2,658株樹木，包括七里香、大葉桃花心木、榕樹與樟樹等，並逐一建立健康檔案。設施設計強調自然友善與循環利用，倒木再製為原木座椅散布園區各處，營造出自然放鬆的氛圍。果嶺自然公園的啟用，不僅象徵土地再生與公共性實踐，也呼應「30×30全球生物多樣性目標」。高雄作為亞洲首座簽署《柏林城市自然公約》的城市，將持續落實永續承諾，與市民攜手守護這片新生綠地。

不過也提醒民眾，園區內禁止高爾夫擊球、燃火、施放爆竹煙火及寵物入園，也不得露營或攀爬樹木。由於地形多丘陵坡道，騎乘自行車、滑板或直排輪等容易發生危險，因此亦禁止入園。市府呼籲市民共同遵守規範，讓果嶺自然公園成為高雄最宜人的休憩新場域。

高雄國慶果嶺自然公園環境城市

