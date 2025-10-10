深耕台灣、鏈結國際　賴清德：三大策略確保中華民國台灣競爭優勢

▲總統賴清德於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

雙十國慶大典在今（10日）登場。總統賴清德談話時說，未來將採取「擴大投資，深耕台灣」、「深化國際經貿合作，布局全球」、「打造護國群山，厚植台灣產業實力」等三大策略，確保中華民國台灣的競爭優勢。關於對美關稅談判，賴說，會積極爭取合理稅率，解決台美貿易逆差，以及深化台美產業合作，讓台灣經濟發展鏈結國際，大步向前。

第一，擴大投資，深耕台灣

賴清德說，「投資台灣三大方案」成果豐碩，投資金額已經突破2.5兆元，創造超過16萬個工作機會，行政院已經在7月通過將方案延長到2027年，不只擴大適用產業、放寬讓全球海外台商與外國人投資企業適用。

賴清德強調，政府也持續優化投資環境，新增貸款額度7200億元，招商引資加碼投資台灣，預估可帶來1.2兆資金與8萬個就業機會。

「有好工作，也要有好生活。」賴清德說，政府啟動「兆元投資國家發展方案」，以公私協力的創新做法，鼓勵民間充沛資金投入公共建設，擴大建設經費規模，在全國各縣市同步推動水、電、居住、教育、醫療、文化、觀光、交通等關鍵基礎建設，滿足區域民生育樂所需，讓產業發展與生活圈相輔相成，達到「均衡台灣」的目標。

第二，深化國際經貿合作，布局全球

賴清德表示，今年，台灣和英國在「提升貿易夥伴關係協議」的架構下，進一步簽署了「投資」、「數位貿易」，以及「能源與淨零排放」等三項領域協議，這標誌著台英經貿關係進入新的里程碑，展現雙方對高標準國際經貿規範的承諾，為彼此在科技和先進製造等戰略性產業的合作，奠定基礎。

「未來，台灣也將秉持互利互惠原則，和更多友盟國家簽署雙邊經貿合作協議。」賴清德說，未來執政團隊會積極進行對美對等關稅談判，爭取合理的稅率，解決台美貿易逆差，以及深化台美產業合作，讓台灣經濟發展鏈結國際，大步向前。

第三，打造護國群山，厚植台灣產業實力

賴清德說，因應數位化時代的來臨，我們要推動「AI新十大建設」，除了讓台灣成為全球前五大的算力中心，也要積極投入量子科技、矽光子與機器人等三大關鍵技術的研發，協助百工百業導入AI工具，並且推動AI在各領域的應用，讓台灣邁向全面智慧化的時代，更繼續在全球科技發展上，站穩領先地位。

賴清德指出，政府也要打造台灣成為「亞洲資產管理中心」，不僅留住台灣百兆資金，更要吸引國際資金投資台灣，促進金融產業發展，創造優質的工作機會，壯大台灣。

賴清德說，生技醫藥產業是國家關鍵產業，已經納入「國家希望工程」，並朝向涵蓋保健、預防、診斷、治療、照護的精準健康方向發展，建構國家長遠競爭力，以及增進全民健康福祉。

賴清德指出，明年「國家感染性疾病資源庫」將完工，台灣會持續跟各國在生技領域加強合作，並藉由政府編列百億元預算的「投資智慧醫療創新創業計畫」，鼓勵更多企業投入創新研發，擴大投資，推動生醫產業成為兆元產業，打造另一座護國神山。